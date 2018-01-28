EMİTT Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs standına ikinci kez birincilik ödülü

25-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 100’den fazla ülkeden 1,600’ün üzerinde saygın turizm profesyonelini uluslararası platformda İstanbul’da bir araya getiren Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’te Kuzey Kıbrıs’a 2. defa en iyi stand ödülü verildi

Dünyanın en önemli turizm fuarlarından olan EMİTT Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs standı geçen yıldan sonra bu yıl da birincilik ödülü aldı.

25-28 Ocak tarihleri arasında düzenlenen ve 100’den fazla ülkeden 1,600’ün üzerinde saygın turizm profesyonelini uluslararası platformda İstanbul’da bir araya getiren Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Emitt’te Kuzey Kıbrıs’a 2. defa en iyi stand ödülü verildi.

Kuzey Kıbrıs’ın eko ev konsepti ile katıldığı EMİTT Fuarı’na Avustralya, Kanada, Çin, Amerika, Latin Amerika, Orta Asya, Asya Pasifik ve Hindistan çok yoğun ilgi gösterdi.

Fuarda, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi temsilcileri ile KITSAB, KITOB, KITREB, Sağlık Turizmi Konseyi ve diğer paydaşlar verimli bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.

SEKTÖRLE BİRLİKTE BAŞARIYI YAKALADIK...

Kuzey Kıbrıs’ın turizm ürünlerinin Dünya’ya tanıtılmasında ve yeni iş fırsatlarının yakalanmasında büyük bir fırsat sunduğunu belirten Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, EMİTT’degeçen yıldan sonra bu yıl da alınan birincilik ödülünün bakanlığın sektörle birlikte uyum içinde çalışarak başarıyı yakaladığını gösterdiğini vurguladı.

GELİRLERİMİZİ ARTIRARAK ÜLKE İNSANIMIZIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEĞİZ...

Emitt fuarında kitle, sağlık, eko turizm alanları başta olmak üzere pek çok yeni anlaşmanın imzalandığını ifade eden Bakan Ataoğlu, “kurulan uluslararası ilişkiler ve imzalanan yeni anlaşmalarla 42 yılın en iyi sonuçlarını elde ettiğimiz geçen yılın da üzerine 2018’de çıkacağımıza ve turizm gelirlerimizi artırarak ülke insanımızın yüzünü güldüreceğimize eminim” dedi.