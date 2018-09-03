Dorana Turizm’den ülkeyi tanıtım atağı

“Bursa-KKTC Turizm Tanıtım Günleri” etkinliğine katılan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, turizm işbirliği konusunda görüşmelerde bulundu

Bursa’da gerçekleştirilen, Turizm ve Çevre Bakanlığı, THY, KITSAB, KITOB, Sağlık Turizmi Konseyi, KITREB yetkilileri ve Turizm sektöründeki temsilcilerin katıldığı “Bursa-KKTC Turizm Tanıtım Günleri” etkinliğine Dorana Turizm LTD’de katıldı.

Hilton Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte workshop ve B2B toplantılarının yanı sıra, KKTC ve Türkiye turizminin tanıtım faaliyetleri ve pazarlama konusundaki işbirlikleri ile ilgili neler yapılabileceği konuları ele alındı.

Etkinlikte Türkiye turizm sektör temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı bulan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili, turizm işbirliği konusunda görüşmelerde bulundu. Turizmin Dünyada ve KKTC’de en hızlı gelişen sektörlerden biri olduğuna değinen Mavili, KKTC turizminin tanıtılması için ellerinden gelen çabayı ortaya koyduklarını dile getirdi. Lha