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Dorana Turizm’den başarılı organizasyon

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Dorana Turizm, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi’nin (IBMEC-2018) organizasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Dorana Turizm’den başarılı organizasyon
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Yakın Doğu Üniversitesi, İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi düzenlendi.

Dorana Turizm, Rusya, Amerika, Almanya, Türkiye ve İtalya’dan gelen katılımcıların konaklama, transfer, uçak bileti ve tüm organizasyonlarını üstlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi tarafından iki yıldır düzenlenen IBMEC-18’in, 2020 yılında da 3.’üncüsünün yapılması planlanan kongreye, dünya çapında çok değerli araştırmacılar davetli olarak katılarak, kongre katılımcılarına yapay organlar, biyoteknolojideki son gelişmeler ve 3D yazıcı teknolojisi ile biyomedikal uygulamalar vebilimsel konularda bilgiler verdi.
Düzenledikleri 2. Uluslararası Biyomedikal Mühendisliği Kongresi hakkında değerlendirmelerde bulunan Dorana Turizm Pazarlama ve Organizasyon Birim Müdürü Hüseyin Mavili; böylesine önemli ve dünya çapında bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Mavili; ekibinin uyum içinde ve özveri ile çalışarak, daha nice başarılı organizasyonlara imza atacaklarına inandığını kaydetti.
IBMEC-2018, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 45 farklı üniversite, 12 farklı araştırma merkezi ve 4 hastaneden katılımla, 63 poster ve 60 sözlü sunumu ile başarıyla tamamlandı. Lha
 

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