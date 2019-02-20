Dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizm kapatıyor

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin karşıladığına dikkat çekti

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC turizminin bir milyon 200 bin turist seviyesine ulaştığını, dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin karşıladığını kaydetti.

Uluslararası Otelciler Derneği (INTHA), Türkiye ve KKTC turizminde farkındalığı attırmak ve canlandırmak amacıyla “1. Uluslararası Türkiye-KKTC Turizm Zirvesi” düzenledi.

Türkiye’de Haliç Üniversitesi’nde yer alan etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak, Türkiye ile KKTC turizmi hakkında konuştu.

Zirve öncesinde, eko turizmci Zekai Altan’ın katkılarıyla düzenlenen “Gölgeler ve Sülietlerin Enerjisi” ve “İnsan ve Sokağın Enerjisi” temalı Kıbrıs Fotoğraf Sanatçıları resim sergisinin açılışı da yapıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu burada yaptığı konuşmada, iki ülke turizminin masaya yatırılması, daha iyiye ve sürdürülebilir turizmin devamlı kılınması adına bu tür organizasyonların faydalı olacağını söyledi.

Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesi. 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrasında iki otel ile başlayan turizm serüveni, günümüzde 26 binlik yatak kapasitesine ulaştı. 38 bin seviyesinde olan ziyaretçi sayısı ise 1 milyon 200 bin seviyesine geldi. Sürekli Güney Kıbrıs’ın engellemeleri, protestoları ve ambargoları ile karşılaşıyoruz, buna rağmen bu seviyelere ulaştık” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin karşıladığını belirten Ataoğlu, ülkeye turizmin yanı sıra eğitimin de çok ciddi katkıları olduğunu ifade etti.

Ataoğlu, yıllardır Kuzey Kıbrıs turizmi ile ilgili olarak yanlış algı oluşturulduğunu da söyleyerek, ülke turizminin şans oyunlarından ibaret olmadığını bu yanlış algının giderilmesi için Türkiye’nin çeşitli illerinde KKTC tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı.

Ülkenin tarihi güzellikleri, bakir doğası, kültürel mirası ve ikliminin yanı sıra alternatif turizm modelleri ile çok ciddi bir değere sahip olduğunu dile getiren Ataoğlu, Anavatan Türkiye’de yaşayan herkesin en az bir kere KKTC’yi ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi.