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Çevre dostu akülü araçlar hizmette

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Üzerlerindeki güneş panellerinden alınan bedava enerji ile aküleri doldurulan elektrikli araçlar ülkemizin en büyük ve en modern turistik tesisi Acapulco Hotel tarafından hizmete kondu

Çevre dostu akülü araçlar hizmette
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Çevre dostu akülü araçlar turizmin hizmetinde

Üzerlerindeki güneş panellerinden alınan bedava enerji ile aküleri doldurulan elektrikli araçlar ülkemizin en büyük ve en modern turistik tesisi Acapulco Hotel tarafından hizmete kondu

Fosil yakıt kullanmadıkları için yüzde yüz çevre dostu olarak kabul edilen yeni nesil elektrikli araçlar KKTC turizminin hizmetine girdi.

Kullanım maliyetleri normal araçlara göre çok daha düşük olan, üzerlerindeki güneş panellerinden alınan bedava enerji ile aküleri doldurulan elektrikli araçlar ülkemizin 100 bin metre karelik alana kurulu en büyük ve en modern turistik tesisi konumundaki Acapulco Resort Convention SPA Hotel tarafından Şubat ayından bu yana hizmete kondu.

24 kaydıraklı devasa Agua Park’ı, Lunapark yanı sıra kum havuzu ile birlikte çocuklar ve büyükler için yüzme havuzları, en son teknoloji ile donatılan Fitness ve SPA merkezine sahip Acapulco Resort Convention Hotel yönetimi otelde konaklayan veya günübirlik otele gelen konuklar için 8 adet gezi amaçlı elektrikli araç filosu bulunuyor.

Ülkemize Köse Elektronik tarafından ithal edilen yeni nesil, servis ve yedek parça garantili elektrikli araçlar,  yolların, plajların süpürülmesinde, temizlenmesinde kullanılan değişik modelleri için de birçok yerel yönetim biriminde kullanılıyor.

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