Berlin’de Kuzey Kıbrıs rüzgârı esiyor

Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı ITB’de “Girne Kalesi” ve “Batık Gemi” konsepti ile boy göstermeye başladı

Kuzey Kıbrıs, bu yıl turizm fuarı ITB’ye, ülkemiz açısından en önemli pazarlardan biri olan Almanya’dan daha fazla turist çekebilmek amacı ile kalabalık bir grup ile katıldı.

6 kıtadan 180 ülkenin katılımıyla gerçekleşen fuara “Girne Kalesi” ve “Batık Gemi” konsepti ile 139 metre kare stant ile katılan Kuzey Kıbrıs Alman turistlerden büyük ilgi gördü.

Bakanlık yetkilileri, turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir heyetle fuara katılan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı sadece doğal güzellikleriyle değil, kültürel yanıyla da pazarlamaya başladıklarına vurgu yaptı.

“Topraklarımızdaki tarihi ve kültürel mirası ön plana çıkarıyor ve hedef olarak da yüksek gelir grubundaki turistlerin ülkemize getirilmesini hedefliyoruz” diyen Ataoğlu, Avrupa seyahat pazarının iki merkezinden biri olan Almanya’nın, Kuzey Kıbrıs turizminde önemli bir yer tutuğunu söyledi.

Uzun yıllardır, turist sayısında ülkemiz için çok önemli bir yerde bulunan “Hedefimizde artık daha eğitimli, gelir düzeyi yüksek turistler var. Alman Pazarının, 2016-2018 yılları arasında yapılan etkili tanıtma ve pazarlama çalışmaları sonrasında Türkiye’den sonra, ilk sıraya yerleştiğinin altını çizen Ataoğlu, özellikle kış turizmindeki turist profiline bakıldığında, bu pazarın büyük çoğunluğunu Alman turistlerin oluşturduğunu ifade etti.

ITB Berlin Turizm Fuarının, değişen turist profiline uygun olarak, çeşitlendirilen turizm ürünlerini tanıtılabileceği en önemli fuar olduğunu ifade eden Ataoğlu, bu kapsamda, Almanya’dan yeni tur operatörleri ile, görüşmeler yapılarak, daha fazla turistin ülkeye taşınması için çeşitli temaslarda bulunacaklarını anlattı.

Pek çok tanıtıcı materyalin dağıtıldığı fuarda turizm profesyonellerine ön yüzünde Girne Kalesi ve arka yüzünde de Batık Gemi fotoğraflarının yer aldığı ve Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi tarafından hazırlanan kartvizit şeklindeki USB içerisinde Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımının yer aldığı USB’ler de verildi.