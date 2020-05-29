Geçtiğimiz sezonlarda yazın, güneşin ve eğlencenin nabzını tutan Bella Marin, yeni sezona kapılarını 5 Haziran’da açıyor! “Yazın tadını çıkarabileceğiniz tek adres!” mottosu ile yola çıkan Bella Marin’de misafirleri bu yaz da yenilikler bekliyor.

Yüksek hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre organize edilmiş Bella Marin, sizleri yenilenmiş havuzu ile karşılıyor. Kış aylarından da tanınan “Mystique Lounge” havuz başındaki yeri ile yazın keyfini ikiye katlarken eşsiz tütünlerinden yapılan nargileleri ile sizlere eşlik edecek!

İskele üzerinde bulunan Aurora Bar; zengin yiyecek ve içecek menüsünün yanı sıra konforunu düşünenler için deniz üzerindeki cabanaları ile sizler için hazır…

Konsept kumsal alanı ile Esquire Bar, dinlenmeyi tercih edenlerin ilk adresi olmak için sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi ve keyifli barı ile eşsiz bir hizmet vermeye hazır.

Tüm bunların hepsine ulaşmak için avantajlı fiyatlar ve üyelik programları ile havuzlar, plaj ve deck alandan yararlanabileceğiniz Bella Marin hafta içi 40, hafta sonu 60tl ile sizleri bunaltıcı yaz sıcaklarında ferahlatmaya hazırlanıyor.