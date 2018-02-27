Bafra'ya yeni bir otel daha

Antaya’da 2005 yılında açtığı Concorde Deluxe Resort Lara ile sektördeki rüştünü ispatlayan Concorde Hotels&Resorts, Kıbrıs’ın Bafra bölgesinde 150 milyon dolarlık yatırımla kurduğu Concorde Luxury Resort ile turizm sektöründeki önemli oyuncular arasına girmek için iddiasını artırdı

Zaf Grup bünyesinde faaliyet gösteren Concorde Hotels&Resorts, Antalya’da 2005’ten bu yana turizme hizmet veren Concorde Deluxe Resort Lara’nın ardından ikinci otel yatırımını Kıbrıs’a yaptı. Ada’nın Bafra bölgesinde 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan Concorde Luxury Resort’ün, haziran ayında misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanıyor.

Concorde Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Yağcı, düzenlediği basın toplantısında, “Concorde Hotels&Resorts çatısı altında turizme yön verecek, ilham alınacak tesislerle yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Concorde Luxury Resort Hotel’in Kıbrıs’ın en özel tesisi olacağını vurgulayan Dr. Yağcı, “Tesisimizin modern çizgileri, mimari yapısı, aktivitelerindeki zengin çeşitliliği, kişiye sunduğu yaşam alanlarının genişliğinin yanı sıra bu iddiamızın gerçek nedeni, Kıbrıs’ın ilk Luxury Villa konseptini sunuyor olmamız. Bir diğer öne çıkan özellik de yurt dışından getirttiğimiz 200’ün üzerinde bitki türüyle bütünleştirdiğimiz peyzaj çeşitliliği. Tesisimizin bu fiziki özelliklerini, insana yapılan yatırımlar ve Luxury konseptle bütünleştirerek, vereceğimiz hizmet standardına da yansıtacak ve Kıbrıs’a yeni bir soluk getireceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni yatırımlar için fizibilite sürüyor

569 oda ve yaklaşık 1.700 yatak kapasitesine sahip olan Concorde Luxury Resort, yaklaşık 125.000 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor. İki tesiste toplam 2.500 yatak kapasitesi bulunan, Concorde Luxury Resort’ün açılmasıyla yaklaşık 1.500 kişiye istihdam sağlayacak olan şirket, turizmde adından söz ettiren bir grup olmak hedefiyle yatırımlarını devam ettirecek. Concorde Hotels&Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yağcı, “Zaf Grup olarak, turizm yatırımları kapsamında sadece Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de ve yurt dışında da yatırımlar yapmak için sürekli fizibilite yapıyoruz” diye konuştu.

Bafra bölgesinin tanıtımına destek

Grup olarak eşsiz sahilleri, sakin doğasıyla Kıbrıs’ta keşfedilmemiş bir cennet olan Bafra bölgesinin tanıtımına da katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Dr. Erkan Yağcı, sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikli hedefimiz, Kıbrıs’taki turizm anlayışını değiştirmek, yeni tesislere ilham vermektir. Ayrıca gelen misafir kitlesini çeşitlendirmek, daha fazla ülke insanını Kıbrıs’la tanıştırmak ve özellikle Türkiye’den gelen misafir kitlesini artırmak, bölge ve bölge insanıyla uyum içinde olmak, çevreye duyarlı bir tesis olarak bulunduğumuz yere değer katmak başlıca hedeflerimizdir. Kıbrıs’ın bir destinasyon olarak tanıtımında ve özellikle Bafra bölgesinin tanıtımında aktif rol oynamak amacındayız.”

Kurumsal kimlik de yenilendi

Genç, dinamik, yeniliklere ve çağa ayak uyduran bir marka olan Concorde Hotels&Resorts, bu dinamizmi kurumsal kimliğine de yansıtmak üzere yeniliğe gitti. Yeni logo, bir uçağın kalkış anından ilham alıyor ve markanın sektördeki iddiasını ortaya koyuyor. Dr. Erkan Yağcı, “Yeni logomuzla ‘Bu yarışta biz de varız ve iddialıyız!’ mesajı veriyoruz” dedi.