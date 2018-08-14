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Avrupa tatilleri iptal

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Türkiye’de dövizdeki ani artış sonrası yurtdışı tatili planlayan yerli turist, rezervasyon iptalleri edip iç turizme yöneldi

Avrupa tatilleri iptal
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Türkiye’de dövizdeki ani artış sonrası yurtdışı tatili planlayan yerli turist, rezervasyon iptalleri edip iç turizme yöneldi. Kurban Bayramı sonrası için de iç turizmin hareketlenmesi bekleniyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Yöre Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Perçin, dövizdeki artış sebebiyle Avrupa tatili planlayan yerli turistin, rezervasyon iptalleri yapıp iç turizme yöneldiğini ve bunun Kurban Bayramı sonrası için de iç turizmi hareketlendirdiğini açıkladı.
 

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