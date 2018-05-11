Ataoğlu'na İstanbul'da ödül

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na İstanbul’da“14. Kent ve Yaşam Ödülleri” çerçevesinde “Turizm Tanıtma” ödülü verildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı açıklamasına göre, Ataoğlu, “Her taraftan ambargoyla sıkıştırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini Türkiye'ye açma çalışmaları başlattığı ve daha çok ilgi gören bir ülke haline getirdiği” gerekçesiyle ödüle layık görüldü.

Sanko Holding sponsorluğunda dağıtılan ödüller, bilim insanları, kentleşme uzmanları ve sivil toplum örgütü önderlerinin yer aldığı 40 kişilik jüri tarafından belirlendi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, törende yaptığı konuşmada, nüfus artışı, kentleşme, sanayileşme gibi faktörlerin çevre kirliliğinin artmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.

Çevre duyarlılığının, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye düşürmeden bugünkü neslin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Ataoğlu, “Başta turizmde olmak üzere hayatın her alanında sürdürülebilirliğin ancak sağlıklı bir çevrede mümkün olacağını, devletlerin politikalarını bu gerçeklere göre belirlemesi, önlemler alması ve yaşanabilir kentlerle ülke yaratmak adına gereken adımları atması gerekiyor” dedi.