Turizm Bakan ı Ataoğlu, otelciliğin gelişmesinin turizmin gelişmesi için şart olduğunu vurgulayarak sektörün beklentilerini karşılamak ve dinamik bir yapı oluşturmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek “Amacımız turizmin 12 ay yapılabilmesidir” dedi

Gazimağusa ve Bafra bölgesinde otellerde incelemelerde bulunan ve sektörün sorunlarını dinleyen Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yatırımcı ve turizmcilerin görüş ve önerilerinin kendileri için yönlendirici olduğunu söyledi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tursitik işletme sahiplerinin ve çalışanların sorunlarını dinleyen Ataoğlu, otelciliğin gelişmesinin turizmin gelişmesi için şart olduğunu vurguladı. Sektörün beklentilerini karşılamak ve dinamik bir yapı oluşturmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Ataoğlu, “Amacımız turizmin 12 ay yapılabilmesidir” dedi.



Turizmin, ekonominin gelişmesi için çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Bakan Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs’a gelen turistlerin başta otellerden ve turistik tesislerden kaliteli hizmet almaları birinci hedefimiz olmalıdır” diyerek konaklama sektöründeki standartların yükseltilmesinin önemine işaret etti.



“Kaliteli hizmet turizm gelirlerini arttırır” diyerek sözlerine devam eden Ataoğlu, bölgedeki yatırımcılardan aldığı bilgiler doğrultusunda önce Bakanlık bünyesinde sonra da Bakanlar Kurulu nezdinde sorunların geciktirilmeden masaya yatırılacağını, yatırımcının önünün açılması adına tedbirlerin alınacağını ifade etti.



“Arzı yaratıyoruz, talebi artırmak için de daha çok çalışmalıyız” diyen Ataoğlu Gazimağusa ve Bafra bölgesinden başlattıkları ziyaretlerin tüm turistik tesisleri kapsayacağının altını çizdi.



Hükümet olarak, uçak bilet i fiyatlarındaki pahalılığın sektörün motivasyonunu düşürdüğünün bilincinde olduklarını ifade eden Ataoğlu, birçok alternatif üzerinde çalışmalar yaptıklarını ve ciddi anlamda mesafe kaydettiklerini söyledi.



Türkiye’deki seçimler nedeniyle süreçte bir yavaşlama olduğunu da belirten Ataoğlu, hafta başından itibaren bu konuyla ilgili çalışmaların ara vermeden ve artarak devam edeceğini söyledi.

