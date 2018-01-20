“Alternatif turizm çeşitleriyle dikkat çekiyoruz ”

Kuzey Kıbrıs, Almanya’da düzenlenen Karavan ve Motor Turizm Fuarı’nda boy gösterdi. Bakan Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın alternatif turizm çeşitleri ile anılmaya başladığına dikkat çekti

Kuzey Kıbrıs, Dünyanın tüketiciye yönelik en büyük ve uzun tatil ve turizm fuarlarından biri olarak kabul edilen CMT 2018 Stuttgart 2018’de (Karavan ve motor Turizm Fuarı) başarıyla tanıtıldı.

13 – 21 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen fuar, bu yıl 50.yaşını kutladı. 100 ülkeden 2190 katılımcının yer aldığı fuarda 360 şehir temsil edildi.

Turizm Ve Çevre Bakanlığı sektör temsilcileri ile birlikte Kuzey Kıbrıs’ın Turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla fuara, ülkemiz turizm ürünlerini yansıtan tarihi eser, kültür, plaj ve doğa fotoğraflarından oluşan zengin görsellerin yer aldığı 24m2’lik stant ile katıldı.

Genellikle özel ilgi turizmine yönelik düzenlenen fuarda Kuzey Kıbrıs standı daha önceki yıllara kıyasla daha fazla ilgi gördü. Geçtiğimiz yıl ülkemizi ziyaret eden birçok Alman turist Kuzey Kıbrıs standını ziyaret edip fotoğraf çektirdi.

Karavan turizmine yönelik bölümünde bulunduğu fuarda Kuzey Kıbrıs standını gezenlere ülkeyi tanıtıcı Almanca ve İngilizce hazırlanmış genel ve özel ilgi broşürleri, KITOB harita ve guide, KITSAB poster, tanıtıcı basım, kumaş heybe ve kalemler yanında ülke kültürünü yansıtan yiyeceklerden ikram edildi.

Turizm fuarlarının ülkemizdeki turizm değerlerinin ve tur operatörlerinin özenle hazırladıkları, tur programlarının talep sahiplerine tanıtılması açısından sağladıkları doğrudan iletişim imkanları nedeniyle büyük önem taşıdığına dikkat çeken Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, fuarda yer alan Kuzey Kıbrıs standına daha önceki yıllardan daha fazla ilginin olduğunu kaydetti.

Geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda ülkemize gelen Alman turist sayısında gözle görülür bir artış olduğunun altını çizen Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs olarak her platformda yer almalı ülkemizin turizm potansiyelini tanıtmaya ve pazarlamaya devam etmeliyiz” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın genellikle kitle turizmi destinasyonu olarak tanındığını fakat özellikle geçtiğimiz yıl yapılan stratejik tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda alternatif turizm çeşitleri ile anılmaya başlandığına dikkat çeken Bakan Ataoğlu, bunun sonucu olarak bu sezon ülkeye gelen turist sayısında önemli bir artış olacağını söyledi.