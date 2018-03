Dünya’nın en büyük fuarı ITB Berlin’de temsil edilen Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi’nin başkanı Ahmet Savaşan, pek çok yeni anlaşmaya imza attı ve “Almanya’dan elimiz dolu dönüyoruz” dedi

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi, 5 kıta 180’den fazla ülkeden 109 bini profesyonel olmak üzere toplam 160 bin kişinin katıldığı Dünya’nın en Büyük Fuarı ITB Berlin’de temsil edildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından açılışı yapılan fuara KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve sektör temsilcileri ile birlikte katılan Başkan Dr. Ahmet Savaşan’ın Berlin temasları kapsamında, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi, turizm profesyoneli ve basın mensubuyla da bir araya gelme fırsatı bulduğu bildirildi.

1,2 milyardan fazla insanın her yıl sınır ötesine seyahat ettiğini söyleyen Ahmet Savaşan, turizmin kültürlerarası diyalog, barış, uzlaşma ve sürdürülebilir kalkınma için önemli bir güç olduğunu ifade etti. Seyahatçi sayısının 2030’da 1,8 milyara ulaşacağının hesaplandığını belirten Savaşan, çağımızda insanların seyahati bir lüks olarak görmediğini, tam tersine sağlıklarını korumak için gerekli gördüklerini ifade etti.

% 35 KÜLTÜR, %33 MACERA, %12 SAĞLIKLI YAŞAMA İLGİ VAR...

Fuar katılımcılarının yüzde 56'sının Avrupa, yüzde 21'inin Asya, yüzde 11'inin Amerika, yüzde 10'unun ise Asya'dan oluştuğunu belirten Dr. Ahmet Savaşan, ziyaretçilerin yüzde 35'inin kültür, yüzde 33'ünün macera, yüzde 12'si ise sağlık ve yaşam turizmine ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

Dünya genelinde tartışmasız bir marka olan ITB Berlin’in global turizm, devrimci seyahat şekilleri gibi konuların yanı sıra sağlık turizmi, lüks seyahat, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi küresel konular için dev bir forum oluşturduğunu belirten Başkan Savaşan, fuarda gerçekleştirilen ve teknolojik gelişmeler ile geleceğin seyahat sektöründe yapay zekanın tartışıldığı toplantılara da katıldıklarını söylerine ekledi.

ALMANYA’DAN ELİMİZ DOLU DÖNÜYORUZ

Dünya’nın git gide yok olduğunu artık üretimden tatile kadar yapılan her şeye özen gösterilmesi gerektiğinin kabul gördüğünü anlatan Savaşan, bunun da dünyada seyahat dahil, yavaş ve ekolojik olan her şeye büyük ilgi uyandırdığını belirtti. Dünya’ya bakıldığında, 'slow travel', 'slow city', 'slow food' ve 'eco travel' tutkunlarının çığ gibi büyüdüğüne de işaret eden Dr. Ahmet Savaşan, “Almanya ülkemiz açısından çok büyük bir öneme sahip. Her geçen yıl Almanya’dan getirilen turist sayısı da elde edilen gelirler de artıyor. Bu önemli platformu bakanlığımız, tur operatörlerimiz, konseyimiz ve diğer sektör temsilcilerimiz ile en iyi şekilde değerlendirdik ve pek çok yeni anlaşmaya imza attık. Almanya’dan elimiz dolu dönüyoruz” dedi.