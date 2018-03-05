Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin’de yerini alıyor. Katılımcıların ilgisini Kuzey Kıbrıs standında tutmak amacıyla pek çok aktivite hazırlandı. Bakan Ataoğlu “Almanya pazarında ciddi bir çıkış yapacağız” dedi

Kuzey Kıbrıs, dünyanın en büyük turizm fuarı konumunda olan International Tourism Bourse 2018’ de (ITB), Turizm Ve Çevre Bakanlığı çatısı altında görücüye çıkıyor.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu yıl 7- 11 Mart tarihleri arasında 52'incisi gerçekleştirilecek ITB Berlin 2018 Fuarı'nda yerli ve yabancı turizmcilerle temasta bulunacak.

Dünya turizmi için belirleyici öneme sahip olan ve sezonun nasıl geçeceğinin en büyük sinyallerinin alındığı fuara, Kuzey Kıbrıs turizm sektörü de büyük önem veriyor.

Fuarda Turizm Ve Çevre Bakanlığı tarafından organize edilen 130 metrekareden büyük bir alanda temsil edilecek olan Kuzey Kıbrıs, bu yıl da Almanya pazarından umutlu. Gelen erken rezervasyon verileri de bu beklentiyi doğruluyor.

Açılışını Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun yapacağı Kuzey Kıbrıs standında Ataoğlu, fuar süresince turizm profesyonelleriyle temasta bulunacak. Turizm Ve Çevre Bakanı Ataoğlu ayrıca yerli ve yabancı basın mensuplarıyla da biraraya gelecek.

Dünyanın sayılı turizm fuarlarının başında gelen ITB' Berlin de katılımcıların ilgisini Kuzey Kıbrıs standında tutmak amacıyla pek çok aktivite hazırlandı. ITB Berlin’de deniz-güneş-kum konsepti yanısıra, ülkenin eko, sağlık ve spor gibi farklı yönleri de tanıtılacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da görsel öğelerin anlatımından yararlanılacak Kuzey Kıbrıs standında, turizm taleplerindeki değişim de göz önünde bulundurularak, kitle turizminin yanı sıra, alternatif turizmle ilgili tanıtımlar da artırıldı.

ATAOĞLU: “ITB BERLİN DÜNYANIN TURİZM BORSASI”

ITB Berlin’in dünyanın turizm borsası olduğunu ifade eden Ataoğlu, geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs standının Avrupa stantları arasında ilk 10 ülke arasında yer aldığını hatırlatarak, Kuzey Kıbrıs’ın ITB Berlin’de her yıl daha güçlü bir biçimde temsil edildiğini söyledi.

Avrupa seyahat pazarında büyük bir potansiyeli bulunan Almanya’nın, ülkemiz için de önemli olduğunun altını çizen Ataoğlu, “ hem ziyaretçi sayısında hem de ülkemize sağladığı turizm geliri sıralamasında Almanya ilk sıralarda yer alıyor. Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden milletler sıralamasında 2016 yılında 48 bin 375 kişi olan Alman turist sayısı, tanıtım ve pazarlama çalışmaları sonucunda 2017 yılında %17.7 ’lik bir artışla 57 bin rakamına yükseldi” dedi. Yapılan çalışmalar ile bu yıl Alman turist sayısında ciddi bir artış beklediklerini ifade eden bakan Ataoğlu, “2018 yılında Almanya’da 2 fuara katıldık, ITB Almanya’da katıldığımız 3. Fuar olacak, katıldığımız fuarlarda Kuzey Kıbrıs’a karşı dikkat çeken bir ilgi var. Kuzey Kıbrıs bu sene Almanya pazarında ciddi bir çıkış yapacak. Bakanlık olarak sektörümüzle birlikte bu ilgiyi daha da yukarıya taşımak istiyoruz.”dedi.