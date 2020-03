Alman turist kafilesi ülkelerine dönmeye başlıyor

Bakan Üstel, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında kalma sürelerini doldurmuş olduklarını ve 24 Mart Salı saat 07.00’den itibaren, ülkelerine geri gönderilmeye başlanacağını belirtti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, korona virüs salgını ile ilgili vatandaşların çok dikkatli ve tedbirli davranmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Günaydın Ada programına katılarak, korona virüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Bağışıklık sistemini güçlü tutmak, hijyen kurallarına harfiyen uyarak, sosyalleşmeyi en minimum seviyeye getirmek, en temel korunma yöntemidir. Hükümet olarak almış olduğumuz ve sabahın erken saatlerinde başlayan kısmi sokağa çıkma yasağı, toplum sağlığını korumak maksadıyla alınmıştır. Tüm halkımızın buna uyması zorunludur” diyen Bakan Üstel, Hükümetin toplum sağlığını gözeterek alınan tedbirlerin, olumlu netice verebilmesi için, halkın bu tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizdi.

SALAMİS’TEKİ ALMAN TURİST KAFİLESİ, ÜLKELERİNE DÖNMEYE BAŞLIYOR

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkemizde ilk korona virüs vakasının görüldüğü Alman turist kafilesinin, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlemiş olduğu karantina standartlarına uygun olarak gözetim altında kalma sürelerini doldurmuş olduklarını ve 24 Mart Salı saat 07.00’den itibaren, ülkelerine geri gönderilmeye başlanacağını belirtti.

Bakan Üstel, Almanya’nın KKTC turizmi için çok önemli bir destinasyon olduğunun altını çizerek, özellikle sosyal medyada, Alman turistlerin tedavileri ve 14 günlük karantina süreleri ile ilgili olarak yapılan yorumların insani olmadığını, insani olmadığı kadar, günü kurtarmak için sarf edilen sözler olduğunu ifade etti.

“Dünya bizi tanımasa da, biz KKTC Devletiyiz. Demokratik, sosyal ve hukuka dayalı, insan odaklı bir devlet anlayışı ile yönetilen bir devletiz. Bununla birlikte, devletimizin ekonomik anlamda lokomotif sektörü turizmdir. Bu anlayışla, her şart ve koşulda KKTC’yi tercih edip, ülkemizde misafir olan her bir birey, KKTC Devleti’nin koruması ve sorumluluğu altındadır” diyen Üstel, bu anlayışla, Salamis Otel’de 14 günden beridir gözlem altında tutulan Alman turist kafilesinin, 24 Mart Salı sabah saatlerinden itibaren, ülkelerine sağlıklı bir biçimde gönderilmeye başlanacağını söyledi.

Bakan Üstel, Salamis Otel’de 14 gün boyunca gözlem altında tutulan Alman turist kafilesinin sağlık kontrolleri için canla başla çalışan 80’e yakın sağlık çalışanlarına, Salamis Otel Yönetimine ve karantina süresince güvenlik tedbirlerini harfiyen yerine getiren Polis görevlilerine teşekkür etti.

Üstel, tüm dünyayı tehdit eder durumda bulunan, küresel salgın haline gelen Koronavirüs’e karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının insan üstü bir biçimde canla başla mücadele ettiklerini, aynı zamanda insan üstü bir gayretle, sağlık hizmetlerinin aksamadan organize edilmesi ve özellikle verdiği bilgiler ışığında devlet olarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinde büyük katkı sağlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye minnet borçlu olduğunun altını çizdi.

“KORONAVİRÜS’Ü, BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE YOK EDEBİLİRİZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, hükümet olarak alınan tedbirlerin tümünün toplum sağlığı gözeterek alındığına işaret ederek, “Sabah erken saatlerde geçerli olmak üzere, hükümet olarak almış olduğumuz kısmi sokağa çıkma yasağına herkesin uyması zorunludur. Unutulmamalıdır ki, bu alınan tedbirler, hem kendi sağlığımız için hem de sevdiklerimizin sağlığı için elzemdir, zorunluluktur” dedi.

Bakan Üstel, siyasetin değil, birlik ve beraberliğin ön planda tutulması gereken, olağan üstü bir zaman dilimi içerisinde olduğumuzun altını çizerek, “Bu küresel illeti def etmenin tek yolu, birlik ve beraberlik içerisinde mücadele etmektir. Siyasi ve ekonomik çıkarları bir kenara bırakarak, birlik ve beraberlik içerisinde, sadece ve sadece toplum sağlığını gözetecek tedbirleri uygulamak, her bir vatandaşımızın insanlık görevidir” dedi.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YİNE YANIMIZDA, YİNE BİZİMLE

“Bir kez daha gördük ki, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman ve her koşulda yanımızda olan tek devlet olmuştur. Bir kez daha minnet ve teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile hükümet yetkililerinin sürekli iletişim içerisinde olduğunu belirterek, maddi anlamda olduğu kadar tıbbi malzeme konusunda da yanımızda olduğunun altını çizdi.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel konuşmasının sonunda vatandaşlara seslenerek, evde kalma çağırısını yineledi.