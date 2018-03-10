Alman turist atağı

Kuzey Kıbrıs, Almanya’da turizm için etkili tanıtım yapıyor. Dünya turizminin en büyük fuarı ITB Berlin’de 130 metrekareden büyük bir bölüme kurulan Kuzey Kıbrıs standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmeyi başardı. Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, tur operatörlerinin rezervasyonlarında artış yaşandığını ve 2018’in turizmde güzel geçeceğini ilettiğini söyledi ve Alman turist sayısının bu yıl çok daha fazla artacağını bildirdi.

Turizm Ve Çevre Bakanlığı, Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen dünyanın en büyük ve en prestijli Turizm fuarı olan ITB Berlin 2018 Turizm Fuarına Bakan Fikri Atoğlu başkanlığında Turizm profesyonelleri, sektör temsilcileri, basın mensupları ve bakanlık yetkililerinden oluşan bir ekiple katıldı. Açılışı 6 Mart'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından yapılan fuara katılan turizmciler, pozitif havadan memnun. Üçüncü holde sergilenen Taş Kıbrıs Evi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Dünya turizminin en büyüğü ITB Berlin Turizm Borsası’na130 metrekareden büyük bir stant kuran Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından başlatıldı. Kuzey Kıbrıs’ın turizmde geçen yıl yükselen bir performans ortaya koyduğunu belirten Ataoğlu, “2018’in turizmde güzel geçeceğini tur operatörleri de ifade ediyor ve rezervasyon artışlarına işaret ediyorlar. Turizmde hedeflediğimiz bu yılki yükselişimizde Almanya pazarı yine en önemli paydaşımız, Alman turist sayısının bu yıl çok daha fazla artacağına inanıyoruz” dedi.

BÜYÜK BULUŞMA

Dünyanın en büyük turizm fuarı olan Uluslararası Berlin Turizm Fuarı ITB, kapılarını 52. kez ziyaretçilerine açarken, 180 ülkeden 10 bin katılımcıyla sektörün dünya çapındaki önemli aktörlerini bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs’ta sezonun nasıl geçeceğine ilişkin en önemli verilerin elde edildiği ITB Berlin’de Kuzey Kıbrıs’ın “Taş Kıbrıs Evi” konsepti ile tanıtıldı. Stant için Kıbrıs kültürünün en önemli eserleri Berlin’e taşındı. Zengin görsel tanıtımlar yanında Karpaz’ın yabani eşeklerinden, un değirmenine, su çeşmesinden, köy fırınına, sele –sepet örneklerinden seramik sanatımıza ve EKO köy etkinliklerinin, sergilendiği birçok Kıbrıs manzarasının Berlin’den dünyaya yansıdığı fuarın ülke turizmi için de önemli bir fırsat olması bekleniyor.

ITB Berlin’deki Kuzey Kıbrıs standında, KITOB, KITSAB, Sağlık Turizm Konseyi, Golf Turizmi, Bağlıköy EKO birliği ile birlikte seyahat acenteleri, tur operatörleri ve otel temsilcileri yer alıyor.

ATAOĞLU, TC BAKANLARI İLE BİRARAYA GELDİ

Bakan Fikri Ataoğlu Berlin temasları kapsamında Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere pek çok ülke temsilcisi ve turizm profesyoneliyle de bir araya geldi.

HEDEFİMİZ ALMAN PAZARINDAN DAHA FAZLA PAY ALABİLMEK

5 kıta ve 180'den fazla ülkeden 109 bini ticari ziyaretçi olmak üzere toplam 160 bin kişinin katılması beklenen ve 7 Milyar Euro'luk ciro hedefiyle gerçekleşen ITB Berlin Fuarı’nın Kuzey Kıbrıs için de son derece önemli olduğunu ifade eden Ataoğlu, “gerek sayısı gerekse de turizm gelirleri açısından Alman pazarı ülkemiz için en önemli pazarların başında geliyor. Hedefimiz bu pazardan daha fazla pay alabilmek. Bu hedefe varabilmek için gerekli önlemleri alıyor ve gereken adımları da atıyoruz” dedi.

AMAÇ TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

ITB Berlin’de sektör profesyonelleriyle verimli görüşmeler yaptıklarını belirten Bakan Ataoğlu, fuarda kitle turizmi yanısıra eko, sağlık ve spor gibi alternatif turizm olanaklarını da tanıtma fırsatı bulduklarını dile getirerek, “Almanya fuarı gerek mevcut işbirliklerinin geliştirilmesi gerekse de yeni ülkelerle anlaşmalar yapılması için büyük bir olanak sunuyor. Bu olanağı bakanlığımız sektör temsilcilerimiz ile birlikte en iyi şekilde değerlendiriyor. Amacımız ve çalışmalarımız ortak, turizmde sürdürülebilirliği yakalamak” dedi.