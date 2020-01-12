“2-3 milyon turist gerçekçi bir hedef”

Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası, Girne’de başladı. Başbakan Tatar vurguladı:“Kuzey Kıbrıs’ın 5-10 yıl içerisinde yılda 2-3 milyon turist yakalaması, gerçekçi bir hedeftir”

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın turizmin 2020-2030 stratejik planının belirlenmesi amacıyla düzenlediği “Turizm Şurası”, yurt içi ve yurt dışından paydaşların katılımıyla başladı.

“KKTC Turizmi Geleceğini Planlıyor” sloganıyla Girne Karakum’daki Vuni Palace Otel’de yer alan şura, bugün tamamlanacak.

Başbakan Ersin Tatar, turizmi daha da geliştirebilmek için Kuzey Kıbrıs’ın çevre, tarih ve kültürünün dünyaya daha iyi anlatılması gerektiğini ifade etti.

Sektör paydaşlarının üreteceği yaratıcı fikirlerden yararlanmanın Hükümete düşmüş bir şey olduğunu kaydeden Tatar, yeni fikirleri yaratmanın öneminin altını çizdi.

NİTELİKLİ TURİST

Kuzey Kıbrıs’ta yılda 1.3 milyon turist ağırladıklarını kaydeden Tatar, gecelemenin de önemli olduğunu, nitelikli, harcama gücü yüksek ve daha uzun geceleme yapabilecek turist getirmek gerektiğini söyledi.

“5-10 YIL İÇİNDE 2-3 MİLYON TURİST GERÇEKÇİ BİR HEDEF”

Tatar, Kuzey Kıbrıs’ın 5-10 yıl içerisinde yılda 2-3 milyon turist yakalamasının, gerçekçi bir hedef olduğunu kaydetti.

“SAĞLIK VE SPOR TURİZMİ GELİŞTİRİLMELİ”

Ülkedeki turistik tesislerde çalışan yerli işgücünün oranında bazı sıkıntılar olabileceğini, meslek okullarında daha fazla turizme ağırlık verilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, devlet politikası yapma noktasında çalışmalarının devam ettiğini, sağlık turizmi, spor turizminin de daha çok geliştirilebileceğini ifade etti.

Ülkedeki rakam ve yatırımlara bakıldığında turizmin gelişmekte olduğunun görüldüğünü kaydeden Tatar, direkt uçuş sayesinde turist sayısının 5 milyona çıkmasının da mümkün olduğunu ancak Güney Kıbrıs’ın bunu engellediğini vurguladı.

“DİREKT UÇUŞLAR İÇİN GİRİŞİMLER SÜRDÜRÜLECEK”

KKTC’ye direkt uçuşlar için girişimleri sürdürdüklerini kaydeden Tatar, KKTC’ye yılda 4 milyon geliş gidişin olduğunu, seyahat özgürlüğünün kısıtlamasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BUGÜ BASIN TOPLANTISI

Turizm Şurası’nda açılış konuşmalarının ardından “Turizm Paneli” yer aldı. Panelde Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Suat Tural, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği Başkanı Dener Öğmen yer aldı.