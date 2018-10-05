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Zekai Soyatlı, Bodrum’da kürsüde

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Zekai Soyatlı, Bodrum’da kürsüde
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Lefkoşa Veteran Derneği sporcularından Zekai Soyatlı, Bodrum’da gerçekleştirilen 16. Uluslararası Veteran Turnuvası’nda karışık çiftlerde üçüncü oldu.

Zekai Soyatlı, Bodrum’daki turnuvada İstanbul’dan Fulya Diker ile oluşturduğu karışık çiftlerde üçüncü oldu. Turnuvaya katılan Zekai Soyatlı, Gökçer Mengü ve Mehmet Sedat yarın ülkeye dönecekler.

OLGUNER: BAŞARILI OLUYORUZ

Lefkoşa Veteran Derneği başkanı Fadıl Olguner dün yayınladığı basın bildirisinde Lefkoşa Veteran Derneği olarak Türkiye’de yapılan ve Uluslararsı Veteranlar Derneği’nin organizasyonlarında dernek üyeleri olarak başarılı olduklarından memnuniyet duyduğunu belirtirken, bu gibi turnuvalara maddi olanak buldukça devam edeceklerini vurguladı.

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