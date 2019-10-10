Yusuf Yönlüer Anı Turnuvasında finalistler belirleniyor

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında yarı finaller heyecanı sürüyor. Yusuf Yönlüer Anı Turnuvasında gerçekleşen çekişmeli yarı final karşılaşmalar ile zevkli mücadeleler büyük beğeni topluyor.

Yarı finallerin ardından final maçları öncesi finalistler ve final maçları belirlenmeye başladı. Oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;

12 YAŞ KIZLAR FİNALİ

KAYRA YÜCEER – EKİN KARASU

12 YAŞ ERKEKLER ÇEYREK FİNAL

AREN BAYBARS - BORA ERİN 6/0 6/1

LEVENT ÖKEREN - ERCAN ZORLU GAYİ 7/5 6/1

BATUR EVRE - ARAS ÇELİK 6/4 6/3

BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI - TOPRAK BERKOL 1/6 6/3 6/0

12 YAŞ ÇİFT ERKEKLER

E. ZORLU GAYİ / EFE GAYİ – ARAS ÇELİK / ERTAN ERCANTAN 0/6 4/6

14 YAŞ ÇİFT KIZLAR

NADİR ÇINARLILI / AYŞEN ŞAH – ELÇİN ÖZBİLEN / SEVİM AKBAŞ 4/6 1/6

14 YAŞ KIZLAR FİNALİ

ELÇİN ÖZBİLEN - TANSEL ŞIK

14 YAŞ ERKEKLER YARI FİNAL

GÖKTUĞ YUSUF GÖKBAYRAK - MEHMET CAN 4/6 6/3 3/6

14 YAŞ ERKEKLER FİNALİ

TURGAY VURAL HIDIROĞLU - MEHMET CAN

BÜYÜK KADINLAR FİNAL

ŞENGÜL TİLKİ - AZRA SERAY YALKIÇ

BÜYÜK ERKEKLER FİNAL

MUSTAFA MEHMET ZORBA - DERİN SAMİOĞLU