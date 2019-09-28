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Şampiyon Başkent'te uyandı
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Mehmet Erdem’in yakınları aranıyor
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Hedefleri üçte üç yapmak
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Karın Şişkinliğine Sebep Olan 6 Ciddi Sağlık Problemi
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Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası başladı

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Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası başladı
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Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası 8-9-10-12-14 yaş grupları, Büyük Kadınlar, Büyük Erkekler ve Senior kategorileri Gönyeli Tenis Kulübünde yüksek katılım ile başladı.

Turnuvanın ilk gününde 8 yaş gruplarının zevkli ve heyecanlı maçları ilgi görürken, tenisçilerin performansları takdir topladı.

GRUP-1

EMİR EFE ORÇAN - MELİSA İLKBAHAR   0-4  0-4  W.O.

KIVANÇ ÖZTUĞ - ÖZDEMİR MUHTAROĞLU    7-2 7-1

MELİSA İLKBAHAR - KIVANÇ ÖZTUĞ   7-4  3-7  2-7

MELİSA İLKBAHAR - ÖZDEMİR MUHTAROĞLU   1-7 3-7

GRUP-2

VERA GAZİ - ELVİN AKŞAHİN   7-2 7-3

BEREN ŞEREN - TOPRAK ATA CANDAN   1-7 4-7

ELVİN AKŞAHİN - BEREN ŞEREN   7-5  0-7  5-7

VERA GAZİ - TOPRAK ATA CANDAN   1-7 1-7

ELVİN AKŞAHİN - TOPRAK ATA CANDAN   1-7  1-7

VERA GAZİ - BEREN ŞEREN   7-2 7-3

GRUP-3

MUSTAFA DEDE - AHMET ÖZÇAKA   8-6 7-4

AHMET ÖZÇAKA - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN   8-10  4-7

MUSTAFA DEDE - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN   7-9  4-7

GRUP-4

İLCEM SU MERTKAYA - BATI KURŞUNTEL   7-1 7-2

BATI KURŞUNTEL -  AREL ŞAHİN   7-4  7-3

İLCEM SU MERTKAYA - AREL ŞAHİN   7-2 7-1

BATI KURŞUNTEL - EMRE KURAL   6-8 7-2 7-5

İLCEM SU MERTKAYA - EMRE KURAL   7-2  7-1

AREL ŞAHİN - EMRE KURAL   7-4 7-5

GRUP-5

DENİZ VAROĞLU - ÖYKÜ AZİZOĞLU   7-2 7-3

DENİZ VAROĞLU - AYŞE ÇUBUKÇU   7-1  7-0

ÖYKÜ AZİZOĞLU - AYŞE ÇUBUKÇU   7-5  7-2

DENİZ VAROĞLU - İREM ÖZEN   8-6 7-0

ÖYKÜ AZİZOĞLU - İREM ÖZEN   2-7  7-9

AYŞE ÇUBUKÇU - İREM ÖZEN   2-7 0-7

GRUP-6

TİMUR SALİH BELİCAN - ELA HOCAOĞLU   4-7 6-8

TİMUR SALİH BELİCAN - MİRA YÜKSEL   7-3 7-2

ELA HOCAOĞLU - MİRA YÜKSEL   7-5 8-10 7-4

TİMUR SALİH BELİCAN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU   7-3  7-1

ELA HOCAOĞLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU   5-7 6-8

MİRA YÜKSEL - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU   3-7 0-7

GRUP-7

DUYGU KURŞUNTEL - MAKAN ORAN   0-7 1-7

DUYGU KURŞUNTEL - NEHİR GÜRSES   7-9  3-7

MAKAN ORAN - NEHİR GÜRSES  7-5  7-3

DUYGU KURŞUNTEL - ERSOY BİRKAN KUTOĞLU   7-1  7-5

MAKAN ORAN - ERSOY BİRKAN KUTOĞLU   7-4 8-6

NEHİR GÜRSES - ERSOY BİRKAN KUTOĞLU   1-7 5-7

GRUP-8

DAĞER MURAT - LAVİN ÜNAL   7-2 7-4

DAĞER MURAT - METSAN KUŞOĞLU   7-3  7-5

LAVİN ÜNAL - METSAN KUŞOĞLU   2-7  5-7

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