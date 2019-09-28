Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası başladı

Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası 8-9-10-12-14 yaş grupları, Büyük Kadınlar, Büyük Erkekler ve Senior kategorileri Gönyeli Tenis Kulübünde yüksek katılım ile başladı.
Turnuvanın ilk gününde 8 yaş gruplarının zevkli ve heyecanlı maçları ilgi görürken, tenisçilerin performansları takdir topladı.
GRUP-1
EMİR EFE ORÇAN - MELİSA İLKBAHAR 0-4 0-4 W.O.
KIVANÇ ÖZTUĞ - ÖZDEMİR MUHTAROĞLU 7-2 7-1
MELİSA İLKBAHAR - KIVANÇ ÖZTUĞ 7-4 3-7 2-7
MELİSA İLKBAHAR - ÖZDEMİR MUHTAROĞLU 1-7 3-7
GRUP-2
VERA GAZİ - ELVİN AKŞAHİN 7-2 7-3
BEREN ŞEREN - TOPRAK ATA CANDAN 1-7 4-7
ELVİN AKŞAHİN - BEREN ŞEREN 7-5 0-7 5-7
VERA GAZİ - TOPRAK ATA CANDAN 1-7 1-7
ELVİN AKŞAHİN - TOPRAK ATA CANDAN 1-7 1-7
VERA GAZİ - BEREN ŞEREN 7-2 7-3
GRUP-3
MUSTAFA DEDE - AHMET ÖZÇAKA 8-6 7-4
AHMET ÖZÇAKA - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 8-10 4-7
MUSTAFA DEDE - DENİZ HÜSEYİN ÖNEN 7-9 4-7
GRUP-4
İLCEM SU MERTKAYA - BATI KURŞUNTEL 7-1 7-2
BATI KURŞUNTEL - AREL ŞAHİN 7-4 7-3
İLCEM SU MERTKAYA - AREL ŞAHİN 7-2 7-1
BATI KURŞUNTEL - EMRE KURAL 6-8 7-2 7-5
İLCEM SU MERTKAYA - EMRE KURAL 7-2 7-1
AREL ŞAHİN - EMRE KURAL 7-4 7-5
GRUP-5
DENİZ VAROĞLU - ÖYKÜ AZİZOĞLU 7-2 7-3
DENİZ VAROĞLU - AYŞE ÇUBUKÇU 7-1 7-0
ÖYKÜ AZİZOĞLU - AYŞE ÇUBUKÇU 7-5 7-2
DENİZ VAROĞLU - İREM ÖZEN 8-6 7-0
ÖYKÜ AZİZOĞLU - İREM ÖZEN 2-7 7-9
AYŞE ÇUBUKÇU - İREM ÖZEN 2-7 0-7
GRUP-6
TİMUR SALİH BELİCAN - ELA HOCAOĞLU 4-7 6-8
TİMUR SALİH BELİCAN - MİRA YÜKSEL 7-3 7-2
ELA HOCAOĞLU - MİRA YÜKSEL 7-5 8-10 7-4
TİMUR SALİH BELİCAN - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 7-3 7-1
ELA HOCAOĞLU - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 5-7 6-8
MİRA YÜKSEL - GÖKÇE KARAMAHMUTOĞLU 3-7 0-7
GRUP-7
DUYGU KURŞUNTEL - MAKAN ORAN 0-7 1-7
DUYGU KURŞUNTEL - NEHİR GÜRSES 7-9 3-7
MAKAN ORAN - NEHİR GÜRSES 7-5 7-3
DUYGU KURŞUNTEL - ERSOY BİRKAN KUTOĞLU 7-1 7-5
MAKAN ORAN - ERSOY BİRKAN KUTOĞLU 7-4 8-6
NEHİR GÜRSES - ERSOY BİRKAN KUTOĞLU 1-7 5-7
GRUP-8
DAĞER MURAT - LAVİN ÜNAL 7-2 7-4
DAĞER MURAT - METSAN KUŞOĞLU 7-3 7-5
LAVİN ÜNAL - METSAN KUŞOĞLU 2-7 5-7