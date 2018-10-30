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Yönlüer Turnuvası’nın birincileri belirlendi

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Yönlüer Turnuvası’nın birincileri belirlendi
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KKTF Yusuf Yönlüer Masterler Tenis Turnuvası tamamlanırken, kızlarda ve erkeklerde 9,10,12,14,16 ve 18 yaş kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Zenan Kansu, Bekir Esendağlı, Nehir Erkurt, Aren Baybars, Tansel Şık, Doruk Varoğlu, Valerai Chaikovskaia, İbrahim Agun, Ilgın Yiğit Manel ve Şevki Özksüzoğluları, kategorilerinde birinci gelen tenisçiler oldular.

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