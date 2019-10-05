Yönlüer turnuvasında heyecan fırtınası

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası tenis ve sporseverlerin yoğun ilgi ve beğenisini topluyor.
Turnuvada giderek heyecanın artığı maçlar ile yaş grupları, Büyükler ve Senior kategorilerinde çekişmeli mücadelelerle birlikte devam ederken, oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR Çeyrek Final
KAYRA YÜCEER - ELVİN ALTUĞ 6/0 6/1
NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH 7/6 6/7 1/6
YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI - EKİN KARASU 2/6 5/7
12 YAŞ ERKEKLER:
REŞAT KARAMANLI - TOLCAN ŞEREN 6/0 6/1
NOA DUCHATEAU - EFE GAYİ 6/0 6/0
AREN BAYBARS - ERTAN ERCANTAN 6/2 6/1
BORA ERİN - TOPRAK ALTUNTAŞ 6/2 5/7 7/6
CEMAL KONUKLU - LEVENT ÖKEREN 6/2 3/6 0/6
ERCAN ZORLU GAYİ - ADAHAN DUMAN 5/7 6/4 6/3
BATUR EVRE - DORUK TAŞELİ 6/0 6/0
REŞAT KARAMANLI - ARAS ÇELİK 2/6 2/6
ENVER ADA GENÇEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI 1/6 3/6
14 YAŞ KIZLAR Çeyrek Final
KAYRA YÜCEER - ÖZGÜL ŞAH 6/3 3/6 6/4
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/0 7/5
14 YAŞ ERKEKLER Çeyrek Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK BERKOL 6/0 6/0
BÜYÜK KADINLAR
TANSEL ŞIK - ELÇİN ÖZBİLEN 6/4 6/2
Çeyrek Final
ŞENGÜL TİLKİ - ZEYNEP ERTANOĞLU 6/1 6/0
BÜYÜK ERKEKLER Çeyrek Final
KAAN ARKIN - BERKE CAN EKİNCİ 2/6 0/6
CEMRE YEŞİL - MUSTAFA MEHMET ZORBA 0/6 0/6
SENİOR 35+ TEK ERKEKLER
SERCAN EROZAN – HAKAN EVREN 6/3 6/2
NURSES İRGARE – HAKAN EVREN 6/2 6/1
ÖZGÜ SAMİOĞLU – İZZET KANAGA 6/0 6/1
SENİOR 40+ TEK KADINLAR
ECE KARABATAK – ÖZLEM U. BORANHAN 6/3 6/2
SENİOR 45+ TEK ERKEKLER
NECAT YÜKSEL – AHMET FARAÇ 6/1 6/1
SENİOR 50+ TEK ERKEKLER
MUSTAFA TAŞELİ – SİNAN ŞEMİLER 6/0 6/0
MEHMET YALÇIN – ERCÜMENT YILDIZ 7/6 6/2
JEAN CHRISTOPHE - REŞAT YÜKSEL 6/1 6/1
SENİOR 45+ ÇİFT ERKEKLER
ORHUN DOĞASAL / ÖZGÜ SAMİOĞLU – MAHMET YALÇIN / ÖMER MUMCU 6/3 6/2
AYDIN BAŞEL / AHMET DUMAN – BÖRTE K. BARLASOĞLU / MUSTAFA TAŞELİ 2/6 4/6
HAKKI E. LAÇİNLER / NECAT YÜKSEL – ERCÜMENT YILDIZ / JEAN CHRISTOPHE 6/2 7/6
SENİOR KARIŞIK ÇİFTLER
ORHUN DOĞASAL / ECE KARABATAK – BURAK GAZİ / İZEM CİVİSİLLİ 6/7 4/6
SERCAN EROZAN/ŞAFAK GÜZOĞLU – BÖRTE K. BARLASOĞLU / SİNEM S. ERCANTAN 6/1 6/3
SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – ÇAĞAKAN KANSU / NİLAY CANGİL 6/1 6/2
ORHUN DOĞASAL/ECE KARABATAK - BÖRTE BARLASOĞLU / SİNEM S. ERCANTAN 6/1 6/0