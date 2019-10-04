Yönlüer Anı Turnuvasında heyecan artıyor

Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yusuf Yönlüer Anı Turnuvası tenis ve sporseverlerin yoğun ilgi ve beğenisi ile devam ediyor.
Turnuvada giderek heyecanın artığı maçlar ile yaş grupları, Büyükler ve Senior kategorilerinde çekişmeli mücadelelerle birlikte devam ederken, oynanan karşılaşmalardaki heyecan, izleyicilere de büyük keyif veriyor.
, oynanan karşılaşmalar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
12 YAŞ KIZLAR Çeyrek Final
KAYRA YÜCEER - ELVİN ALTUĞ6/0 6/1
NADİR ÇINARLILI - ÖZGÜL ŞAH7/6 6/7 1/6
YEZDA ÖKSÜZOĞULLARI - EKİN KARASU2/6 5/7
12 YAŞ ERKEKLER:
REŞAT KARAMANLI - TOLCAN ŞEREN6/0 6/1
NOA DUCHATEAU - EFE GAYİ6/0 6/0
AREN BAYBARS - ERTAN ERCANTAN6/2 6/1
BORA ERİN - TOPRAK ALTUNTAŞ6/2 5/7 7/6
CEMAL KONUKLU - LEVENT ÖKEREN6/2 3/6 0/6
ERCAN ZORLU GAYİ - ADAHAN DUMAN5/7 6/4 6/3
BATUR EVRE - DORUK TAŞELİ6/0 6/0
REŞAT KARAMANLI - ARAS ÇELİK2/6 2/6
ENVER ADA GENÇEL - BEKİR DEVRAN ESENDAĞLI1/6 3/6
14 YAŞ KIZLAR Çeyrek Final
KAYRA YÜCEER - ÖZGÜL ŞAH6/3 3/6 6/4
NADİR ÇINARLILI - AYŞEN ŞAH 6/0 7/5
14 YAŞ ERKEKLER Çeyrek Final
TURGAY VURAL HIDIROĞLU - TOPRAK BERKOL6/0 6/0
BÜYÜK KADINLAR
TANSEL ŞIK - ELÇİN ÖZBİLEN6/4 6/2
Çeyrek Final
ŞENGÜL TİLKİ - ZEYNEP ERTANOĞLU6/1 6/0
BÜYÜK ERKEKLER Çeyrek Final
KAAN ARKIN - BERKE CAN EKİNCİ2/6 0/6
CEMRE YEŞİL - MUSTAFA MEHMET ZORBA0/6 0/6
SENİOR 35+ TEK ERKEKLER
SERCAN EROZAN – HAKAN EVREN 6/3 6/2
NURSES İRGARE – HAKAN EVREN 6/2 6/1
ÖZGÜ SAMİOĞLU – İZZET KANAGA 6/0 6/1
SENİOR 40+ TEK KADINLAR
ECE KARABATAK – ÖZLEM U. BORANHAN 6/3 6/2
SENİOR 45+ TEK ERKEKLER
NECAT YÜKSEL – AHMET FARAÇ 6/1 6/1
SENİOR 50+ TEK ERKEKLER
MUSTAFA TAŞELİ – SİNAN ŞEMİLER 6/0 6/0
MEHMET YALÇIN – ERCÜMENT YILDIZ 7/6 6/2
JEAN CHRISTOPHE - REŞAT YÜKSEL 6/1 6/1
SENİOR 45+ ÇİFT ERKEKLER
ORHUN DOĞASAL / ÖZGÜ SAMİOĞLU – MAHMET YALÇIN / ÖMER MUMCU 6/3 6/2
AYDIN BAŞEL / AHMET DUMAN – BÖRTE K. BARLASOĞLU / MUSTAFA TAŞELİ 2/6 4/6
HAKKI E. LAÇİNLER / NECAT YÜKSEL – ERCÜMENT YILDIZ / JEAN CHRISTOPHE6/2 7/6
SENİOR KARIŞIK ÇİFTLER
ORHUN DOĞASAL / ECE KARABATAK – BURAK GAZİ / İZEM CİVİSİLLİ 6/7 4/6
SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – BÖRTE K. BARLASOĞLU / SİNEM S. ERCANTAN 6/1 6/3
SERCAN EROZAN / ŞAFAK GÜZOĞLU – ÇAĞAKAN KANSU / NİLAY CANGİL 6/1 6/2
ORHUN DOĞASAL / ECE KARABATAK - BÖRTE K. BARLASOĞLU / SİNEM S. ERCANTAN 6/1 6/0