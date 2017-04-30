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Yıldızlar raket salladı

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Yıldızlar raket salladı
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda gerçekleştirilen Yıldızlar Ferdi Klasman maçlarına katılım yüksek oldu.

Maçlar seyir zevki verirken bir o kadar da heyecan yaşattı. Güzel geçen günün sonunda dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Bayanlarda:

1-Kezel Akçatepe(Gaü)

2-Sude Köknel(Bekiroğulları)

3-Nazlıcan Güder(Karşıyaka)

4-Sıla Harper(Gaü)

Erkeklerde:

1-Osman Özdeş(Asb)

2-Baran Kantara(Gaü)

3-Ödül Çakmak(Asb)

4-Mert Alat(Karşıyaka)

5-7 Mayıs tarihlerinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda düzenlenecek olan ve yaklaşık 90 takımın katılacağı kurum – kuruluşlar maçlarında masa tenisi heyecanı devam edecek.

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