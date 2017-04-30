Yıldızlar raket salladı

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda gerçekleştirilen Yıldızlar Ferdi Klasman maçlarına katılım yüksek oldu.
Maçlar seyir zevki verirken bir o kadar da heyecan yaşattı. Güzel geçen günün sonunda dereceye giren sporcular şöyle oldu:
Bayanlarda:
1-Kezel Akçatepe(Gaü)
2-Sude Köknel(Bekiroğulları)
3-Nazlıcan Güder(Karşıyaka)
4-Sıla Harper(Gaü)
Erkeklerde:
1-Osman Özdeş(Asb)
2-Baran Kantara(Gaü)
3-Ödül Çakmak(Asb)
4-Mert Alat(Karşıyaka)
5-7 Mayıs tarihlerinde Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda düzenlenecek olan ve yaklaşık 90 takımın katılacağı kurum – kuruluşlar maçlarında masa tenisi heyecanı devam edecek.