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YDÜ’lü tenisçiler Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’na katılıyor

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Yakın Doğu Üniversitesi tenisçileri Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin düzenlediği tenis şampiyonasına katılıyor

YDÜ’lü tenisçiler Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’na katılıyor
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2018-2019 Sezonu'nda KKTC Üniversiteler Arası Tenis Kadınlar Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Tenis Kadın Takımı, 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Tenis Takımı, 20-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) düzenleyeceği 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonası’na katılacak.

Bu yıl Karadağ-Montenegro’nun başkenti Podgorica'da düzenlenecek olan Tenis Şampiyonası'nda 16 ülkenin şampiyon üniversiteleri mücadele edecek.  Yakın Doğu Üniversitesi kafilesi 20 Temmuz Cumartesi günü adadan ayrılarak Karadağ’a gitti.

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