YDÜ tenisçileri, Karadağ yolcusu

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Tenis Kadın Takımımız 2018-2019 Sezonunda KKTC Üniversiteler Arası Tenis Kadınlar Şampiyonu olmuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Tenis Kadın Takımı bu şampiyonlukla, 20-28 Temmuz 2019 tarihinde Avrupa Üniversite Sporları Birliği'nin (EUSA) düzenleyeceği 2019 Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasına katılma hakkını elde etmişti.

Bu yıl Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenecek olan Tenis Şampiyonası'nda 16 ülkenin şampiyon üniversiteleri mücadele edecek. Kafilemiz 20 Temmuz'da adadan ayrılacak.