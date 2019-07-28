 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
3 – 5 – 7 – 10 Demir Şampiyon
16 0
47 0
 
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
Tam elektrikli hiper otomobil: Lotus Evija
16 0
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
Lefkoşa’daki Algım Özel Eğitim Merkezi yeni şubesi hizmete açıldı
10 0
Yollarda ölmek istemiyoruz
Yollarda ölmek istemiyoruz
39 0
MHK’dan yeni uygulama
MHK’dan yeni uygulama
260 0
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
81 0
banner82

YDÜ tenisçileri, deneyim kazandı

banner27

Yakın Doğu Üniversitesi tenis takımı, ilk ‪kez katıldığı EUSA Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasında deneyim elde etti

YDÜ tenisçileri, deneyim kazandı
banner267

Yakın Doğu Üniversitesi, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen EUSA Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasını tamamladı.

Podgorica'da bulunan Donja Gorica Üniversitesi ev sahipliğinde 20-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında organize edilen EUSA Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk ‪kez katıldığı şampiyonayı 12. sırada tamamladı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanan turnuvanın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi Fransa'nın güçlü ekiplerinden University of Bordeaux oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak "consolation" maçlarıyla şampiyonaya devam etti. 
Consolation maç sonuçları;
YDÜ- Uni. of Donja Gorica 2-1 
YDÜ- Uni. of Innsbruck 0-2
YDÜ- Uni. of Bern 1-2
Yakın Doğu Üniversitesi ilk ‪kez katıldığı şampiyona ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizi temsilen tenis branşında Avrupa üniversiteler müsabakalarına katılım yönünde bir ilki gerçekleştiren tenis takımımız güzel bir deneyim elde etmiş oldu. Üniversitelerin EUSA müsabakalarına katılımlarını kolaylaştıran ve destekleyen Üniversite Sporları Federasyonu ve Spor Dairesi işbirliği, üniversite sporları adına olumlu bir adım oldu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.