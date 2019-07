YDÜ tenisçileri, deneyim kazandı

Yakın Doğu Üniversitesi tenis takımı, ilk ‪kez katıldığı EUSA Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasında deneyim elde etti

Yakın Doğu Üniversitesi, Karadağ'ın başkenti Podgorica'da düzenlenen EUSA Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasını tamamladı.

Podgorica'da bulunan Donja Gorica Üniversitesi ev sahipliğinde 20-27 Temmuz 2019 tarihleri arasında organize edilen EUSA Avrupa Üniversiteler Tenis Şampiyonasında mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesi ilk ‪kez katıldığı şampiyonayı 12. sırada tamamladı.

Tek maç eleme sistemine göre oynanan turnuvanın ilk gününde Yakın Doğu Üniversitesi'nin rakibi Fransa'nın güçlü ekiplerinden University of Bordeaux oldu. Yakın Doğu Üniversitesi bu karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılarak "consolation" maçlarıyla şampiyonaya devam etti.

Consolation maç sonuçları;

YDÜ- Uni. of Donja Gorica 2-1

YDÜ- Uni. of Innsbruck 0-2

YDÜ- Uni. of Bern 1-2

Yakın Doğu Üniversitesi ilk ‪kez katıldığı şampiyona ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizi temsilen tenis branşında Avrupa üniversiteler müsabakalarına katılım yönünde bir ilki gerçekleştiren tenis takımımız güzel bir deneyim elde etmiş oldu. Üniversitelerin EUSA müsabakalarına katılımlarını kolaylaştıran ve destekleyen Üniversite Sporları Federasyonu ve Spor Dairesi işbirliği, üniversite sporları adına olumlu bir adım oldu.