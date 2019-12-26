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YDÜ şampiyon

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YDÜ şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa tenisi federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Kadınlar kategorisinde gerçekleştirilen şampiyonada Yakın Doğu Üniversitesi şampiyon oldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi arasında oynanan maç ile tamamlanan şampiyona sonucunda Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa ulaşırken, şampiyonayı Girne Amerikan Üniversitesi ikinci, Anka Spor Derneği üçüncü olarak tamamladılar. Şampiyona sonucunda oluşan puan tablosu ise şu şekilde;

Takım

O

P

1.

Yakın Doğu Üniversitesi

2

4

2.

Girne Amerikan Üniversitesi

2

3

3.

Anka Spor Derneği

2

2

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