YDÜ, Elif Töre’yi de aldı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Türkiye şampiyonluğu bulunan Elif Töre’yi transfer etti

Yusuf Karayusufoğlu

KKTC ferdi büyükler masa tenisi şampiyonu Elif Töre dün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Daha önce Bilge Ervandar’ı alan kulüp, KKTC Kültür ve Dayanışma Derneğinden bonservisli olarak Elif Töre’ye dün sabah saat 10:00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Salonu’nda imza attırdı. Türkiye ferdi büyükler üçüncülüğü ve çift bayanlar şampiyonluğu, Türkiye minikler çift bayanlar üçüncülüğü gibi derecelere sahip, KKTC şampiyonu milli sporcu Töre, imzadan sonra yaptığı basın açıklamasında, bundan sonra YDÜ bayan masa tenisi takımı için raket sallayacağını açıkladı. Töre açıklamasına şöyle devam etti:

“YDÜ Kadın Masa Tenisi Takımı büyüklerde zirveye oynayan bir ekiptir. Şimdi ben de onlara katıldım. Daha güçlü olduğumuza inanıyorum. Hedefimiz tabii ki şampiyonluktur. Hurey Cambaz Ahmetoğlu, Bilge Ervandar ve Zahra Aly ile birlikte en iyi bayan takımı olacağımıza inanıyorum.”