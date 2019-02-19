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Yaş Kış Kupası tamamlandı

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Yaş Kış Kupası tamamlandı
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KKTF – LŞK 8-9-10-12 Yaş Kış Kupası Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşen final maçlarının ardından düzenlenen kupa ve ödül töreni ile tamamlandı.

Turnuvada oynanan yaş grupları final maçlarının sonucunda oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;

8 YAŞLAR SIRALAMASI:

1- Asım Aras Astan  

2- Deniz Srı Dhatri Bodapati

9 YAŞ KIZLAR SIRALAMASI:

1- Jasmin Dila Şanlı

2- Deniz Srı Dhatri Bodapati

9 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI:

1- Eren Yılmaz

2- Ömer Anıl

10 YAŞ KIZLAR SIRALAMASI:

1- Zenan Kansu

2- Huriye Şık  

10 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI:

1- Enver Ada Gençel 

2- Bekir Devran Esendağlı

12 YAŞ KIZLAR SIRALAMASI:

1- Tansel Şık

2- Kayra Yüceer

12 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI:

1- Aren Baybars

2- Toprak Berkol 

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