Yaş Kış Kupası tamamlandı

KKTF – LŞK 8-9-10-12 Yaş Kış Kupası Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşen final maçlarının ardından düzenlenen kupa ve ödül töreni ile tamamlandı.
Turnuvada oynanan yaş grupları final maçlarının sonucunda oluşan sıralamalar şu şekilde oluştu;
8 YAŞLAR SIRALAMASI:
1- Asım Aras Astan
2- Deniz Srı Dhatri Bodapati
9 YAŞ KIZLAR SIRALAMASI:
1- Jasmin Dila Şanlı
2- Deniz Srı Dhatri Bodapati
9 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI:
1- Eren Yılmaz
2- Ömer Anıl
10 YAŞ KIZLAR SIRALAMASI:
1- Zenan Kansu
2- Huriye Şık
10 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI:
1- Enver Ada Gençel
2- Bekir Devran Esendağlı
12 YAŞ KIZLAR SIRALAMASI:
1- Tansel Şık
2- Kayra Yüceer
12 YAŞ ERKEKLER SIRALAMASI:
1- Aren Baybars
2- Toprak Berkol