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Yağmur şampiyonluk için GAÜ'de

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Yağmur şampiyonluk için GAÜ'de
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Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Veteran Milli masa tenisçi Yağmur Aktunç, yeni sezonda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) forması giyecek.

Bir çok KKTC ferdi büyükler şampiyonluğu bulunan Yağmur Aktunç, yeni sezonda yeni takımı GAÜ ile büyük kadınlarda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söylerken, takım arkadaşlarının çok iyi oyuncular olduğunu belirtirken, lig şampiyonluğu için favori olduklarını vurguladı.

GAÜ genel sekreteri Yrd. Doç. Dr Muzaffer Doğgün ise Yağmur Aktunç’un transferiyle ilgili yaptığı basın açıklamasında, Yağmur’un çok deneyimli ve ülkemiz ile Türkiye’de başarıları olan bir masa tenisçi olduğunu belirten Doğgün, bu transferle GAÜ’nin daha da güçlendiğini söyleyip, şampiyonluk için mücadele edeceklerini vurguladı.

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