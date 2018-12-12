XII. Spor Şurası başladı

Spor Şurası, Başbakan Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımlarıyla Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün organize ettiği XII: Spor Şurası, dün Lefkoşa Açıköğretim Fakültesi Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

XII. Spor Şurası Daimi Bürosu Genel Sekreteri Haldun Oktay’ın konuşmasıyla başlayan XII. Spor Şurası’na Başbakan ve XII. Spor Şurası Divan Başkanı sıfatıyla Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Milletvekilleri, Belediye Başkanları, bürokratlar, akademisyenler, öğretmenler ve spor federasyonu temsilcileri katıldı. XII. Spor Şurası’nda Divan Başkan Yardımcılıklarına Hasan Hastürer ve Çelen Oben seçilirken, Divan Sekreterlikleri’ni ise Rana Hastunç ve Burcu Engür üstlendi.

Kasapoğlu: “Yetenek Taraması ve Sporcu Yönlendirme Projesi’ni hayata geçireceğiz”

XII. Spor Şurası’na katılan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı konuşmada, XII. Spor Şurası’nın, KKTC’nin spor alanında atacağı adımların ve takip edeceği spor politikalarının belirlemesinde yol gösterici olacağına dikkat çekti. Kasapoğlu, Türkiye’de başlattıkları Yetenek Taraması ve Sporcu Yönlendirme Projesi’ni, KKTC’de de hayata geçirmek için çalışma başlatacaklarını açıkladı. KKTC’de spor tesislerini artırmak, Gençlik Merkezler’i ve yeni atletizm pistlerini hayata geçirmek için KKTC devlet yetkilileri ile tam bir uyum ve işbirliğiyle hareket edeceklerini söyleyen Kasapoğlu, işbirliği ve dayanışmayı artırmak için adım atmaya hazır olduklarını söyledi.

Erhürman: “Ödül ve Teşvik Sistemi’ni uluslararası seviyeye getirmeliyiz”

XII. Spor Şurası’nda konuşan KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, ülke sporunun geleceğine yön verecek olan XII. Spor Şurası’nın, ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, ülke sporumuzun tesislerden çok, sporcularımıza uluslararası hedefler gösterici adımlar atmaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sporcularımızın önüne uluslararası hedefler koymadan onlardan başarı beklemenin anlamsız olduğuna değinen Erhürman, aramızda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na da bu konudaki görüşlerini ilettiğini ve kendilerinden bu konuda yardım istediklerini anlattı. Ülke nüfusumuzun az olmasına rağmen, yetiştirdiğimiz yetenekli sporcularımızla, uluslararası alanlarda ne tür başarılar elde edeceğimizi kanıtladığımızı dile getiren Başbakan Tufan Erhürman, uluslararası dereceler elde eden tüm ülke sporcularımızla gurur duyduğunu ifade etti. XII. Spor Şurası Genel Kurulu’ndan tek ricasının, Ödül ve Teşvik Sistemi’ne büyük önem vermelerini ve objektif bir biçimde uluslar arası düzeyde bir Ödül ve Teşvik Sistemimiz olması için çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. Erhürman, XII. Spor Şurası’nın, çok iyi sonuçlar vermesini temenni etti.