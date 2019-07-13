 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
28 0
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
7 0
 
Bello, Binatlı’da kalıyor
Bello, Binatlı’da kalıyor
115 0
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
15 0
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
89 0
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
24 0
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
20 0
banner82

Wimbledon’ın kraliçesi Halep

banner27

Wimbledon tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı yenen Simona Halep şampiyon oldu

banner315
Wimbledon’ın kraliçesi Halep
banner267

Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Serena Williams 15 bin kişi kapasiteli merkez kortta karşı karşıya geldi.

İlk sete çok iyi bir başlangıç yapan ve biri sıfıra karşı olmak üzere rakibinin iki servisini kıran 27 yaşındaki Halep, 12 dakika içinde oyunlarda 4-0 öne geçti.

İlk basit hatasını 7. oyunda yapan, ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 80 gibi bir oran yakalayan Rumen tenisçi, agresif oyununu sürdürdü ve 26 dakika süren ilk seti 6-2 hanesine yazdırdı.

İkinci setin ilk dört oyununda iki tenisçi de servislerine tutundu. Beşinci oyunda bir kez puan vererek Williams'ın servisini bir kez daha kıran Simona Halep, 3-2 öne geçti. Etkili servisleriyle avantajını koruyan ve üst üste üç oyunu da alan Rumen tenisçi, seti 6-2, 55 dakika süren maçı da 2-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı. 

Halep'in ikinci şampiyonluğu

Turnuvada finale yükselen ilk Rumen kadın sporcu olan Halep, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu kazandı.

Tek kadınlarda daha önce dört final maçına çıkan eski dünya 1 numarası Halep, geçen yıl Fransa Açık'ta kupayı kaldırmıştı.

Halep, aktif kadın tenisçiler arasında Serena Williams, Maria Sharapova ve Garbine Muguruza'nın ardından Fransa Açık ve Wimbledon'ı kazanan dördüncü isim oldu. 

Serena rekoru yine kıramadı

Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen ve 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi olan Serena Williams, uzun süredir kovaladığı en çok grand slam kazanma rekoruna yine ulaşamadı.

Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta 6 kez olmak üzere toplam 23 şampiyonluğu bulunan Williams, bugün kazanması halinde Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacaktı.

ABD'li tenisçi, 2018 ABD Açık ve son iki yılda Wimbledon'da olmak üzere çıktığı son üç grand slam finalinden de eli boş ayrıldı. 

Halep'ten etkileyici performans

Kariyerinin en iyi performanslarından birini ortaya koyarak şampiyon olan Halep, maçın istatistiklerinde de rakibine büyük üstünlük sağladı.

Karşılaşmada 25 basit hata yapan Serena Williams, dört kez servisini kırdırdı. Maç boyunca sadece 3 basit hata yapan Halep ise rakibine ilk servislerden kazanılan puanlarda yüzde 82'ye 59 üstünlük kurdu.

ABD'li tenisçi 17 kez doğrudan sayı getiren vuruş yaparken, Halep 13'te kaldı.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.