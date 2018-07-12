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Wimbledon kadınlardafinalin adı Williams-Kerber

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Serena Williams, Julia Goerges'i 2-0 yenerek finale yükseldi. Williams Alman Angelique Kerber ile cumartesi günü finalde karşılaşacak

Wimbledon kadınlardafinalin adı Williams-Kerber
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar yarı final mücadelesinde, Wimbledon'da daha önce 7 kez mutlu sona ulaşan 25 numaralı seribaşı ABD'li Williams ile kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında yarı finale kalan Alman Goerges karşılaştı.

Sert servislerinin yardımıyla karşılaşmayı baştan sona üstün götüren 36 yaşındaki Serena Williams, 1 saat 10 dakikalık mücadelenin ardından rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Serena Williams, kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan 11 numaralı seribaşı Alman Angelique Kerber ile cumartesi günü finalde karşılaşacak.

Turnuvada bugün, tek erkekler yarı finalinde Rafael Nadal-Novak Djokovic ve John Isner-Kevin Anderson karşılaşmaları oynanacak.

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