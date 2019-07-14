Wimbledon'da tarihi finalde kazanan Djokoviç

Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 5 saat süren müthiş mücadelede 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 yenen 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic şampiyon oldu

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da 2 haftalık heyecan erkekler finaliyle tamamlandı. Organizasyonun ilk iki seribaşı Novak Djokovic ile Roger Federer şampiyonluk için karşı karşıya geldi.

Taraflar ilk sette birbirlerinin servisini kıramayınca, sonucu tie-break belirledi. Dünya 1 numarası Djokovic, üst üste aldığı üç sayıyla 1-0 öne geçti.

İkinci sette Federer fırtınası esti.

İsviçreli efsane, rakibinin servisini üç kez kırdı ve seti 6-1 alarak skora denge getirdi.

Üçüncü set adeta maçın başının kopsayı şeklindeydi.

Taraflar servis oyunlarının hepsini kazanırken, Tie break sonucunda gülen yine Sırp raket oldu.

Dördüncü sete iyi başlayan Federer, iki kez rakibinin servisini kırarak avantajı elde etti.

Ekselansları lakaplı tenisçi 6-4'lük skorla bir kez daha eşitliği yakaladı.

Beşinci set, uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne oldu.

İsviçreli raket, 2 kez maç puanından faydalanamazken, 113 dakikanın ardından 12-12'lik oyunlar sonunda yeniden tie break e gidildi.

Maçtaki ilk iki tie-break'i kazanan dünya klasmanının zirvesindeki Novak Djokovic 13-12’lik üstünlük sağlayarak zafere ulaştı.