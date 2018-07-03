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Wimbledon'da ilk gün sürprizleri

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ilk gününde, kadınlarda 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens ve 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina, erkeklerde ise 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov elendi

Wimbledon'da ilk gün sürprizleri
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.
Bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan tek kadınların 4 numaralı seribaşı Sloane Stephens, Wimbledon'a ilk turda veda etti. Dünya 55 numarası Donna Vekic, Stephens'ı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi.

Dünya 57 numarası Tatjana Maria da 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı 2-1'lik (7-6, 4-6, 6-1) skorla eleyerek ilk günün bir diğer sürpriz sonucuna imza attı.

Kadınlarda 2 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, Varvara Lepchenko'yu, 25 numaralı seribaşı Serena Williams ise Arantxa Rus'u 2-0 ile geçerek tur atladı.

7 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, 9 numaralı seribaşı Venus Williams ve 10 numaralı seribaşı Madison Keys de adlarını 2. tura yazdırdı.

- Wawrinka, Dimitrov'u eledi

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ancak bu sezon yaşadığı sakatlıklar sonrası dünya sıralamasında 263'üncülüğe kadar gerileyen Stanislas Wawrinka, 6 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u turnuvanın dışına itti. Korttan 3-1 (1-6, 7-6, 7-6, 6-4) galip ayrılan Wawrinka, 2. tura çıktı.

Tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya sıralamasının 58. basamağındaki Dusan Lajovic ile oynadığı ilk tur maçını, 3-0 (6-1, 6-3, 6-4) kazandı.

Geçen yıl final oynayan 3 numaralı seribaşı Marin Cilic, Yoshihito Nishioka'yı 6-1, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup ederek 2. tura yükseldi.

8 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 9 numaralı seribaşı John Isner ve 11 numaralı seribaşı Sam Querrey de yollarına devam etti.

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