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Wimbeldon’da Serena Williams yarı finalde

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Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da ABD'li Serena Williams, vatandaşı Alison Riske'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi

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Wimbeldon’da Serena Williams yarı finalde
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İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim kort turnuvasının sekizinci gününde, ABD'li tenisçilerden 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile klasmanda 55. sırada yer alan Alison Riske, tek kadınlar çeyrek finalinde karşılaştı.

120 dakika süren mücadeleyi 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan 37 yaşındaki Williams, daha önce 7 kez şampiyonluk yaşadığı turnuvada adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, Johanna Konta-Barbora Strycova maçının galibiyle yarı finalde eşleşecek.

10 BİN DOLAR PARA CEZASI

Öte yandan ABD'li tenisçi Serena Williams, korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası aldı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 8. şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki Williams, organizasyon öncesinde antrenman kortlarında hazırlanırken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

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