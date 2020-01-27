Veteranlarımız uluslararası arenada

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

KKTC VeteranMasa Tenisçileri, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonuna (ITTF) üye olduktan sonra bugüne kadar 2-3 sporcu ile katıldığıyurtdışı veteran turnuvalarına katılım sayısı daha da arttı.

Mart ayında Adana'da yapılacak Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına şimdiden 10 veteran sporcumuz müracaat etti.Adana Turnuvasına KKTC'den bayanlar 40-49 yaş grubunda Hurey Cambaz,50-59 yaş grubundaİpek Tüccaroğlu,erkeklerde ise 65-69 'da Fadıl Olguner,60-64'de Osman Özboranlar,50-59'da Gökçer Mengü,Kemal Özipek,40-49'da Dinç Türeray,Zekai Soyadlı ve Osman Yurtkan 30-39'da ise Eser Erenler katılacaklar.

Turnuvada Türkiye,KKTC,İran,Ukrayna,Irak,Slovakya,Rusya,Güney Kore,Gürcistan ve Danimarka'dan gelen 350 Veteran Masa Tenisçi mücadele edecek.”