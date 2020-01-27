banner255
banner69
31 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
69 0
 
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
777 0
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
29 0
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
11 0
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
114 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
102 0
banner374

Veteranlarımız uluslararası arenada

banner27

Veteranlarımız uluslararası arenada

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

KKTC VeteranMasa Tenisçileri, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonuna (ITTF) üye olduktan sonra bugüne kadar 2-3 sporcu ile katıldığıyurtdışı veteran turnuvalarına katılım sayısı daha da arttı.

Mart ayında Adana'da yapılacak Uluslararası Veteran Masa tenisi Turnuvasına şimdiden 10 veteran sporcumuz müracaat etti.Adana Turnuvasına KKTC'den bayanlar 40-49 yaş grubunda  Hurey Cambaz,50-59 yaş grubundaİpek Tüccaroğlu,erkeklerde ise 65-69 'da Fadıl Olguner,60-64'de Osman Özboranlar,50-59'da Gökçer Mengü,Kemal Özipek,40-49'da Dinç Türeray,Zekai Soyadlı ve Osman Yurtkan 30-39'da ise Eser Erenler katılacaklar.

Turnuvada Türkiye,KKTC,İran,Ukrayna,Irak,Slovakya,Rusya,Güney Kore,Gürcistan ve Danimarka'dan gelen 350 Veteran Masa Tenisçi mücadele edecek.”

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.