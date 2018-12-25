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Veteranlar raket salladı

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Veteranlar raket salladı
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Masa Tenisi’nde 5. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nın beşincisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Veteran Turnuvası geçtiğimiz Pazar günü federasyon salonunda düzenlendi. Gün boyunca 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 ve 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 ve 80-84 yaş gruplarının yanı sıra bayanlar, çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde oynandı. Gün boyu dostluk ve tecrübenin yarıştığı turnuvada alınan dereceler şöyle;

30-39 Yaş

40-49 Yaş

1.

Osman Yurtkan

1.

Zekai Soyadlı

2.

Hasan Akmansoy

2.

Mustafa Soyer

50-59 ve 60-64 Yaş

65-69 Yaş

1.

Adnan Yüksel

1.

Fadıl Olguner

2.

Necati Güney

2.

Kemal Develi

3.

Cengiz İleri

3.

Yusuf Yurtkan

4.

Kemal Özipek

4.

Seyhan Candan

70-74 ve 80-84 Yaş

Bayanlar

1.

Ercan Ceylan

1.

Hürey Cambaz

2.

Güven Dandan

2.

Serpil Pınar

3.

Süleyman Tolun

3.

Nesibe Müsevitoğlu

4.

Can Bingöl

4.

Mehtap Köm

Çirt Erkekler

Karma Çiftler

1.

Necati Güney-Hasan Akmansoy

1.

Hürey Cambaz-Zekai Soyadlı

2.

Fadıl Olguner-Osman Yurtkan

2.

Nesibe Müsevitoğlu-Fadıl Olguner

3.

Kemal Özipek-Cengiz İleri

3.

Mehtap Köm-Kemal Develi

4.

Adnan Yüksel-Zekai Soyadlı

4.

Serpil Pınar-Necati Güney

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