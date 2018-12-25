Veteranlar raket salladı

Masa Tenisi’nde 5. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nın beşincisi gerçekleştirildi.
Uluslararası Kuzey Kıbrıs Veteran Turnuvası geçtiğimiz Pazar günü federasyon salonunda düzenlendi. Gün boyunca 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 ve 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 ve 80-84 yaş gruplarının yanı sıra bayanlar, çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde oynandı. Gün boyu dostluk ve tecrübenin yarıştığı turnuvada alınan dereceler şöyle;
|
30-39 Yaş
|
40-49 Yaş
|
1.
|
Osman Yurtkan
|
1.
|
Zekai Soyadlı
|
2.
|
Hasan Akmansoy
|
2.
|
Mustafa Soyer
|
50-59 ve 60-64 Yaş
|
65-69 Yaş
|
1.
|
Adnan Yüksel
|
1.
|
Fadıl Olguner
|
2.
|
Necati Güney
|
2.
|
Kemal Develi
|
3.
|
Cengiz İleri
|
3.
|
Yusuf Yurtkan
|
4.
|
Kemal Özipek
|
4.
|
Seyhan Candan
|
70-74 ve 80-84 Yaş
|
Bayanlar
|
1.
|
Ercan Ceylan
|
1.
|
Hürey Cambaz
|
2.
|
Güven Dandan
|
2.
|
Serpil Pınar
|
3.
|
Süleyman Tolun
|
3.
|
Nesibe Müsevitoğlu
|
4.
|
Can Bingöl
|
4.
|
Mehtap Köm
|
Çirt Erkekler
|
Karma Çiftler
|
1.
|
Necati Güney-Hasan Akmansoy
|
1.
|
Hürey Cambaz-Zekai Soyadlı
|
2.
|
Fadıl Olguner-Osman Yurtkan
|
2.
|
Nesibe Müsevitoğlu-Fadıl Olguner
|
3.
|
Kemal Özipek-Cengiz İleri
|
3.
|
Mehtap Köm-Kemal Develi
|
4.
|
Adnan Yüksel-Zekai Soyadlı
|
4.
|
Serpil Pınar-Necati Güney