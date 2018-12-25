Veteranlar raket salladı

Masa Tenisi’nde 5. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Veteran Masa Tenisi Turnuvası’nın beşincisi gerçekleştirildi.

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Veteran Turnuvası geçtiğimiz Pazar günü federasyon salonunda düzenlendi. Gün boyunca 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 ve 60-64 yaş, 65-69 yaş, 70-74 ve 80-84 yaş gruplarının yanı sıra bayanlar, çift erkekler ve karma çiftler kategorilerinde oynandı. Gün boyu dostluk ve tecrübenin yarıştığı turnuvada alınan dereceler şöyle;