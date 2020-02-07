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Veteranlar, ITTF’den ambargonun kalkması talebi

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Whitebank Lefkoşa Veteran Masa Teniscileri Derneği, ITTF’e müracaat ederek, veteranlar dışındaki masa tenisçileri için de ambargonun kalkmasını talep etti

Veteranlar, ITTF’den ambargonun kalkması talebi

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Whitebank Lefkoşa Veteran Masa teniscileri Derneği,Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF)’e müracaat ederek,veteran sporcular dışındaki sporcularımız için de ambargonun kalkmasını talep etti.

White Bank başkanı Fadıl Olguner, ITTF Genel Sekreteri RaulCalin'e gönderdiği mail ile yalnız veteran sporcular üzerindeki ambargonun kalkmasının yeterli olmadığını belirtti.

Olguner’in bu konuda yaptığı basın açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonunun, en erken zamanda ITTF'e üyelik başvurusu yapması gerekmektedir. Federasyonumuzun ambargolar konusunda çalışması vardır.

ITTF’e2020 yılında yeni üyeler alınacak. Ben derneğim adına tüm prosedürü yerine getirip ITTF Genel Sekreteri RaulCalin'e derneğimizin yıldız genç ve büyük sporcularının da ITTF Turnuvalarına katılabilmesi için gerekenin yapılmasını istedim.Attığım her adımı bazı üst düzey ITTF yetkililerinin bilgi ve onayı ile atmaktayım.

Zaten başka şansım da yoktur.Umarım Kuzey Kıbrıs Masa tenisi Federasyonu bir an önce üyelik başvurusunu yapacak.”

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