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Veteranlar Bodrum'da yarışacaklar

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Veteranlar Bodrum'da yarışacaklar
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İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü (IVTTA) tarafından bu yıl 17.si düzenlenecek olan Bodrum Veteran Masa Tenisi Turnuvası 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvada ülkemizin başarılı veteran sporcularından Osman Yurtkan ve Zekai Soyadlı da katılarak hem ülkemizi temsil edecek, hem de başarı için ter dökecekler.

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