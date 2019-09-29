Veteranlar Bodrum'da yarışacaklar

İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü (IVTTA) tarafından bu yıl 17.si düzenlenecek olan Bodrum Veteran Masa Tenisi Turnuvası 1-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Turnuvada ülkemizin başarılı veteran sporcularından Osman Yurtkan ve Zekai Soyadlı da katılarak hem ülkemizi temsil edecek, hem de başarı için ter dökecekler.