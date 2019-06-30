Veteran masa tenisçilerimiz Macaristan’a gitti

Yusuf Karayusufoğlu

Veteran masa tenisçilerimiz 1-6 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak olan “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonası”’na katılmak amacıyla Cumartesi günü Macaristan başkenti Budapeşte’ye gitti.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından iki yılda bir yapılan söz konusu şampiyonaya Avrupa ülkelerinden 3500 sporcu katılacak.Şampiyonada KKTC’yi sporcu olarak 65-69 yaş grubunda Fadıl Olguner,50-59 yaş grubunda Mehmet Sedat ve 40-49 yaş grubunda Zekai Soyatlı,yönetici olarak Hasan Akçatepe ve hakem olarak Akan Keskiner temsil edeek.KKTC kafilesi 7 Temmuz’da geri dönecek.