Veteran masa tenisçiler, Kilyos’ta raket sallayacaklar

Veteran Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Şampiyonasının şampiyonları, Uluslararası Kilyos Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılacaklar

Yusuf KARAYUSUFOĞLU

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Veteran Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Şampiyonasının şampiyonları olan masa tenisçiler 15-16 Haziran tarihlerinde Türkiye’de Kilyos’da yapılacak olan Uluslararası Kilyos Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılacaklar.

Fadıl Olguner, Hurey Cambaz Ahmetoğlu ve Zekai Soyadlı’dan oluşan veteran masa tenisi kafilesi ilk üç derece içinde olmayı hedefliyor.

Kafile adına basın açıklaması yapan Fadıl Olguner, turnuvaya çok fazla sayıda önemli yabancı veteran sporcuların ve Avrupalı yöneticilerin katılacağını belirtti.

Olguner, eski Türkiye şampiyonu Vasil Aleksandris, Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2. başkanı ve İsveç Federasyonu başkanı Sandra Sorling ve Dünya veteran üçüncüsü Pia Terra gibi ünlü isimlerin de turnuvada yer alacağını sözlerine ekledi.