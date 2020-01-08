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Ünlü tenisciler Avustralya için korta çıkacak

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Tenisçiler Roger Federer, Serena Williams ve Rafael Nadal, Avustralya'da uzun zamandır devam eden ve kontrol altına alınamayan yangınlardan mağdur olanlara yardım amacıyla kurulan fona destek için gösteri maçı yapacak

Ünlü tenisciler Avustralya için korta çıkacak

Avustralya basınında çıkan haberlere göre 15 Ocak'ta düzenlenecek yardım organizasyonuna Federer, Williams ve Nadal'ın yanı sıra NickKyrgios, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka ve Caroline Wozniacki katılacak.

Organizasyon, Avustralya Açık'ın 20 Ocak'ta başlayacağı Melbourne kentinde gerçekleştirilecek.

Avustralya'nın farklı noktalarında etkili olan ve aylardır kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği, onlarca kişiden ise haber alınamadığı belirtilmişti.  

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