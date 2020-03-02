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Üniversitelerimiz, Türkiye’de mücadele ediyor

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Üniversitelerimiz, Türkiye’de mücadele ediyor

Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Tenis Liginde Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Erkekler Süper Liginde mücadele ederken, kızlarda ise iki temsilcimiz de Kadınlar Birinci Liginde mücadele ediyorlar.

İlk karşılaşmasını Anadolu Üniversitesi ile oynayan DAÜ Erkek Takımı süper lige iyi bir başlangıç yaparak rakibini yenmeyi başardı. Kadınlarda DAÜ yine lige iyi bir başlangıç yaparak Muğla Üniversitesine karşı galip geldi.

GAÜ erkekler Süper Lig ilk karşılaşmasında Nişantaşı Üniversitesine mağlup olurken Kadınlar 1. Liginde GAÜ, Yalova Üniversitesini yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.

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