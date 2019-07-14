Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.başkanı KKTC’de

Yusuf Karayusufoğlu

Ulıuslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) 2.ci başkanı Petra Sörling ve Dünya ferdi bayanlar veteran üçüncüsü Pia Toelhoj KKTC’de düzenlenecek olan masa tenisi şöleni için bugün ülkemize geliyorlar. 16Temmuz 2019 (Salı günü) saat 10:00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda başlayacak olan masa tenisi şöleninde değişik yaş grubunda karışık çift maçları yapılacak.Petra Sörling ve Pia Toelhojveteran sporcular olarak karışık çift maçlarda yer alacaklar.Konuk masa tenisçilerin Avrupa’da düzenlenmiş bulunan veteran turnuvalarında bir çok derecesi mevcuttur.

Yarın yapılacak olan maçların programı şöyledir:Minik,yıldız,genç,büyükler ve veteranlar yaş grubunda birer maç ve daha sonra karışık çiftler veteranlar turnuvası yapılacak.Bu turnuvada Petra ve Pia da yer alacaklar.