 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Kartingde 3.raunt yapıldı
Kartingde 3.raunt yapıldı
7 0
Hamilton evinde kazandı
Hamilton evinde kazandı
8 0
 
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
İnatlaşan kardeşlerin çözümü herkesi şaşırttı
85 0
Felix, Çetinkaya için geliyor
Felix, Çetinkaya için geliyor
113 0
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
Tamamen elektrikli ilk MINI yollara çıkıyor
8 0
Bello, Binatlı’da kalıyor
Bello, Binatlı’da kalıyor
121 0
Finalin adı Williams-Halep
Finalin adı Williams-Halep
15 0
banner82

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.başkanı KKTC’de

banner27

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu 2.başkanı KKTC’de
banner267

Yusuf Karayusufoğlu

Ulıuslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) 2.ci başkanı Petra Sörling ve Dünya ferdi bayanlar veteran üçüncüsü Pia Toelhoj KKTC’de düzenlenecek olan masa tenisi şöleni için bugün ülkemize geliyorlar.   16Temmuz 2019 (Salı günü) saat 10:00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu  salonunda başlayacak olan masa tenisi şöleninde değişik yaş grubunda karışık çift maçları yapılacak.Petra Sörling ve Pia Toelhojveteran sporcular olarak karışık çift maçlarda yer alacaklar.Konuk masa tenisçilerin Avrupa’da düzenlenmiş bulunan veteran turnuvalarında bir çok derecesi mevcuttur.

Yarın yapılacak olan maçların programı şöyledir:Minik,yıldız,genç,büyükler ve veteranlar yaş grubunda birer maç ve daha sonra karışık çiftler veteranlar turnuvası yapılacak.Bu turnuvada Petra ve Pia da yer alacaklar.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.