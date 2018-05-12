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Türkiye dördüncülüğü GAÜ'nün

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Türkiye dördüncülüğü GAÜ'nün
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Koç Fest 2018 finalinde  Adana'da 6-13 Mayıs tarihlerinde 56 erkek 34 kadın takımının mücade ettiği masa tenisi takım ve ferdi müsabakaları tamamlandı.

Takım maçlarında GAÜ masa tenisi erkek takımı dördüncü, GAÜ kadınları ise dokuzuncu oldu. Yrd.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün’ün başkanlığındaki GAÜ masa tenisi kafilesinde sporcu olarak erkeklerde Cemal Kara, Celal Çorba, Özgün Öztürk bayanlarda ise Kezban Yayman, Elif Töre, Ayşe Durmaz yer aldı.

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