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Türeray’dan çifte şampiyonluk

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Türeray’dan çifte şampiyonluk
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Dinç Türeray, İzmir'de düzenlenen açık turnuvada 40-49 yaş kategorinde hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı

Milli masa tenisçimiz Dinç Türeray, veteran yaş grubunda hafta sonunda İzmir’de yapılan yarışmada 40-49 yaş grubunda ferdi erkeklerde ve çift erkeklerde şampiyon oldu.

İzmir'de düzenlenen ve para ödüllü açık turnuvada çok sayıda kaiteli yabancı sporcunun katıldığı Uluslararası İzmir Turnuvası’nda Dinç Türeray, 40-49 yaş kategorinde hem teklerde hem de çiftlerde şampiyon olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

TÜRERAY:AÇIK TURNUVADA DA İLK ÜÇE GİRMEK İSTİYORUM

Dinç Türerey İzmir’de yapılan veteran turnuvasında  iki şampiyonluk kazandığı için basına yaptığı açıklamada  çok mutlu olduğunu,ülkesine 2 kupayla dönmenin gurur verici olduğunu belirtti.Türeraty sözlerine devamla dün başlayan açık turnuvada da başarılı olmak istediğini ve ilk üç içine girmek istediğini vurguladı.

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