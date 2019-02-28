TTF LŞK Büyükler Haftasonu Turnuvası başladı

TTF LŞK Büyükler Haftasonu Turnuvası ilk gün oynanan grup maçlar ile başladı. Lefkoşa Şehir Kulübü tesislerinde gerçekleşen, Tek Büyük Kadınlar ve Tek Büyük Erkekler kategorilerinden oluşan turnuvada ilk gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

BÜYÜK KADINLAR HAFTASONU GRUP MAÇLARI:

Elçin Özbilen - Özay Barutçu (0/6 0/6)

Defne Saraçlar - Ilgın İbiş (4/6 6/3 6/4)

Çagla Teoman - Duru Kuşcu (3/6 6/2 6/1)

Ada Karabacak - Azra Seray Yalkıç (6/0 6/0)

İlke Avna - Asya Tılsım Timur (6/1 6/2)

Sude İnce - Ece Ilgın Çiçek (6/4 6/2)

Özüm Kavran - Dilara Gülhan Kara (6/1 6/2)

Ilgın Minel Yiğit - Ece Hira Emiral (6/3 6/3)

Eliz Dilaver - İzem Civisilli (7/6(2) 6/3)

Mercan Saygı - Selin Tandoğan (6/1 6/1

BÜYÜK ERKEKLER HAFTASONU GRUP MAÇLARI:

Özgü Samioğlu - Halil Halilcik (6/0 6/0)

Ata Hasanbaşoğlu - Burak Kuranoğlu (6/3 6/2)

Derin Samioğlu - Arda Gültekin (6/1 6/2)

Efe Laçin - Yalın Doğasal (6/1 6/2)

Burak Gazi - Behçet Onur Ünal (6/0 6/0)

Emir Tamer - Can Aydın (6/0 6/4)

Başaran Şimşek - Derin Alp Emiral (6/1 6/0)

Atilla Çavdar - Anıl Özer (6/1 6/3)

Avni Avnioğlu - Emre Dilaver (6/2 6/1)

Doruk Ekrem Varoğlu - Cemre Yeşil (6/4 7/5)