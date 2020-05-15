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Tenisten, SOS Çocuk Köyüne 4.000 TL yardım

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Tenisten, SOS Çocuk Köyüne 4.000 TL yardım

Dunlop Kuzey Kıbrıs Genel Distribütörü Anıl Spor sponsorluğundagerçekleştirilen evde tenis videosu çekin, Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) sayfamıza gönderin yardım kampanyası geçtiğimiz hafta sona erdi.

Geçtiğimiz zor dönemde ihtiyaçlılara yardım amaçlı en az 50₺ bağışta bulunarak destek ve yardım kampanyasında 4.000 TL toplandı. Kampanyada toplanan ücretin tamamı SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter’e Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonubaşkanı Hasan Gazioğlu tarafından taktim edildi.

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